Ρένα Μόρφη: Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία, με πλήγωσε αλλά δεν θα τρελαθούμε
Ρένα Μόρφη: Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία, με πλήγωσε αλλά δεν θα τρελαθούμε

Εκείνη τη στιγμή υπάρχει ζήλια και κτητικότητα, αλλά πάνω απ’ όλα αυτά είναι η λογική, πρόσθεσε η τραγουδίστρια

Ρένα Μόρφη: Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία, με πλήγωσε αλλά δεν θα τρελαθούμε
Σε μία εμπειρία που έζησε με παλαιότερη σχέση της αναφέρθηκε η Ρένα Μόρφη, παραδεχόμενη πως πρώην σύντροφός της την είχε απατήσει με εκείνη να συγχωρεί την πράξη του. Η τραγουδίστρια πληγώθηκε, όπως είπε αλλά διαχειρίστηκε την κατάσταση με ψυχραιμία.

Σχολιάζοντας την απόφασή της να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον τότε σύντροφό της, η Ρένα Μόρφη δήλωσε ότι γνώριζε πως η έκβαση μπορεί να μην ήταν θετική. Όπως εξήγησε, επικράτησε της έντονης συναισθηματικής φόρτισης η λογική, προσπαθώντας να διαχειριστεί την απιστία.

Μιλώντας στο vidcast «LEGIT», η τραγουδίστρια είπε: «Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία σε προηγούμενη σχέση μου. Με πλήγωσε, έγινε χαμός, αλλά δεν θα τρελαθούμε. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένα πάθος, ζήλια, κτητικότητα, αλλά πάνω απ’ όλα αυτά είναι η λογική που με βάζει να αξιολογώ ποια θέλω να είμαι. Προφανώς και υπάρχει το ρίσκο να καταστραφεί η σχέση».

Ρένα Μόρφη: Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία, με πλήγωσε αλλά δεν θα τρελαθούμε
H Ρένα Μόρφη με τον σύζυγό της, Ορέστη Φαληρέα

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στον γάμο με τον σύζυγό της Ορέστη Φαληρέα, σημειώνοντας πως δεν έχουν κάποια  άτυπη συμφωνία, αλλά μια σαφή δέσμευση: «Δεν έχω κάνει κάποια άτυπη συμφωνία, με το σύζυγό μου έχουμε συμφωνήσει πως είμαστε μαζί και κάθε μέρα είναι η επιλογή μας να είμαστε μαζί και αν αυτό το πράγμα αλλάξει, το βλέπουμε. Είμαστε πνευματικά και σωματικά όντα, μπορεί τα πράγματα να μπλεχτούν κάποια στιγμή και να συμβούν πράγματα που έχουν τη δική τους σημασία και αξία».

