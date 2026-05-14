Το μενού στο δείπνο Σι - Τραμπ: Μοσχαρίσια παϊδάκια, αστακός, πάπια Πεκίνου και τιραμισού
Το μενού συνδύαζε κινεζικές και διεθνείς γεύσεις, με τους σεφ του Πεκίνου να προσαρμόζονται στις γνωστές γαστρονομικές προτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου
Τραγανά μοσχαρίσια παϊδάκια, ψητή πάπια και τιραμισού περιλάμβανε μεταξύ άλλων το επίσημο δείπνο που παρέθεσε την Πέμπτη ο Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, με τους Κινέζους σεφ να επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην τοπική γαστρονομική παράδοση και τις γνωστές προτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου.
Η κινεζική πρωτεύουσα φημίζεται για πιάτα όπως η πάπια Πεκίνου και τα noodles με πάστα σόγιας, ωστόσο ο Τραμπ είναι γνωστό ότι προτιμά πιο κλασικές αμερικανικές γεύσεις, όπως burgers, καλοψημένες μπριζόλες, πατάτες τηγανητές και σαλάτα Caesar.
Το μενού του δείπνου συνδύαζε κινεζικές και διεθνείς επιρροές και περιλάμβανε αστακό σε σούπα ντομάτας, λαχανικά εποχής, σολομό με σάλτσα μουστάρδας και τηγανητό ψωμάκι με χοιρινό. Για επιδόρπιο σερβιρίστηκαν τιραμισού, φρούτα και παγωτό.
Ανάλογη προσέγγιση είχαν ακολουθήσει οι Κινέζοι σεφ και κατά την πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα το 2017, όταν στο τραπέζι είχαν βρεθεί σούπα από θαλασσινά, κοτόπουλο kung pao και μοσχαρίσια μπριζόλα με σάλτσα ντομάτας, μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή του αγαπημένου του συνδυασμού μπριζόλα με ketchup.
