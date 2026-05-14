Απατεώνας έπεισε ηλικιωμένο στην Κέρκυρα να του δώσει 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι
Θύμα απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος άντρας στην Κέρκυρα από επιτήδειους που προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και τον έπεισαν να τους δώσει 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι.
Η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας. Πρόκειται για τέσσερεις ημεδαπούς (τρεις άνδρες ηλικίας 26, 29 και 32 ετών, καθώς και 46χρονη γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα.
Ο 79χρονος κατήγγειλε, το μεσημέρι της Τετάρτης πως άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ, πείθοντάς τον να παραδώσει σε συνεργό του, το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ και χρυσό δακτυλίδι.
Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, προέκυψε η εμπλοκή των τεσσάρων κατηγορούμενων και διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας.
Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και του Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας, που είχε σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών μελών (26χρονου και 32χρονου άνδρα, καθώς και 46χρονης γυναίκας).
Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 13.195 ευρώ και κινητά τηλέφωνα, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε και αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε κατά την παράνομη δράση τους.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση της συμμετοχής και άλλων συνεργών τους, καθώς και της τυχόν εμπλοκής τους σε παρόμοιες υποθέσεις.
