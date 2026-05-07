Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.
Αγωνία στους Λέικερς για τον Λούκα Ντόντσιτς: «Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω»
Αγωνία στους Λέικερς για τον Λούκα Ντόντσιτς: «Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω»
Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς μίλησε για τη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο που τον κρατά εκτός δράσης από τις αρχές Απριλίου
Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, έσπασε τη σιωπή του την Τετάρτη (6/5)_σχετικά με τη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο που τον έχει αφήσει εκτός δράσης από τις αρχές Απριλίου.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο της ομάδας στην Οκλαχόμα Σίτι, δήλωσε πως δεν γνωρίζει ακόμη πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στους Λέικερς, οι οποίοι ηττήθηκαν με 108-90 από τους Θάντερ στο Game 1 των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας την Τρίτη (5/5) το βράδυ.
«Είναι πολύ απογοητευτικό. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο απογοητευτικό είναι. Το μόνο που θέλω είναι να παίζω μπάσκετ, ειδικά αυτή την περίοδο. Είναι η καλύτερη περίοδος για να παίζεις μπάσκετ.
Είναι πολύ δύσκολο να βλέπω τι κάνει η ομάδα μου. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να κάθομαι και απλώς να τους παρακολουθώ», δήλωσε ο Ντόντσιτς.
Ο 27χρονος υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο πριν από πέντε εβδομάδες, στις 2 Απριλίου, στην Οκλαχόμα Σίτι.
Έχασε τα τελευταία πέντε παιχνίδια της κανονικής περιόδου και έμεινε εκτός και από τη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs, όπου οι Λέικερς απέκλεισαν τους Χιούστον Ρόκετς σε έξι αγώνες.
«Την ημέρα που έκανα τη μαγνητική για τον οπίσθιο μηριαίο, ο γιατρός μου είπε από την αρχή οκτώ εβδομάδες αποθεραπείας. Κάνω ό,τι μπορώ στη διαδικασία και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά από την αρχή μου είχε πει οκτώ εβδομάδες», ανέφερε.
Ο Ντόντσιτς είχε φέτος μέσο όρο κορυφαίο στο NBA με 33,5 πόντους, μαζί με 8,3 ασίστ και 7,7 ριμπάουντ σε 64 αγώνες της regular season, στους οποίους ξεκίνησε βασικός σε όλους. Ο έξι φορές All-Star γκαρντ απέφυγε να δεσμευτεί για πιθανή επιστροφή αργότερα στη σειρά, με το Game 3 να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (9/5) στο Λος Άντζελες.
«Κάνω ό,τι μπορώ. Κάθε μέρα κάνω αυτά που πρέπει. Προφανώς αποθεραπεία, τώρα δουλεύω... Πηγαίνω μέρα με τη μέρα και νιώθω καλύτερα καθημερινά», είπε ο Ντόντσιτς, ο οποίος έχει ξεκινήσει τρέξιμο αλλά δεν έχει συμμετάσχει ακόμη σε προπονήσεις με επαφές.
Ο Σλοβένος σταρ αποκάλυψε επίσης πως ακολουθεί ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση στην αποθεραπεία του, η οποία περιλάμβανε και ταξίδι στην Ισπανία για θεραπεία με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια.
«Είναι δύσκολη περίπτωση για μένα, γιατί στο παρελθόν επέστρεψα πολύ νωρίς από τραυματισμούς και δεν είχε καλό αποτέλεσμα.
Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και κάνω τα πάντα για να επιστρέψω. Όλες τις θεραπείες, τον υπερβαρικό θάλαμο, τα παγωμένα μπάνια, τα πάντα. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό από άλλους τραυματισμούς που είχα στο παρελθόν», κατέληξε.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο της ομάδας στην Οκλαχόμα Σίτι, δήλωσε πως δεν γνωρίζει ακόμη πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στους Λέικερς, οι οποίοι ηττήθηκαν με 108-90 από τους Θάντερ στο Game 1 των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας την Τρίτη (5/5) το βράδυ.
«Είναι πολύ απογοητευτικό. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο απογοητευτικό είναι. Το μόνο που θέλω είναι να παίζω μπάσκετ, ειδικά αυτή την περίοδο. Είναι η καλύτερη περίοδος για να παίζεις μπάσκετ.
Είναι πολύ δύσκολο να βλέπω τι κάνει η ομάδα μου. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να κάθομαι και απλώς να τους παρακολουθώ», δήλωσε ο Ντόντσιτς.
Ο 27χρονος υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο πριν από πέντε εβδομάδες, στις 2 Απριλίου, στην Οκλαχόμα Σίτι.
Έχασε τα τελευταία πέντε παιχνίδια της κανονικής περιόδου και έμεινε εκτός και από τη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs, όπου οι Λέικερς απέκλεισαν τους Χιούστον Ρόκετς σε έξι αγώνες.
«Την ημέρα που έκανα τη μαγνητική για τον οπίσθιο μηριαίο, ο γιατρός μου είπε από την αρχή οκτώ εβδομάδες αποθεραπείας. Κάνω ό,τι μπορώ στη διαδικασία και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά από την αρχή μου είχε πει οκτώ εβδομάδες», ανέφερε.
Ο Ντόντσιτς είχε φέτος μέσο όρο κορυφαίο στο NBA με 33,5 πόντους, μαζί με 8,3 ασίστ και 7,7 ριμπάουντ σε 64 αγώνες της regular season, στους οποίους ξεκίνησε βασικός σε όλους. Ο έξι φορές All-Star γκαρντ απέφυγε να δεσμευτεί για πιθανή επιστροφή αργότερα στη σειρά, με το Game 3 να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (9/5) στο Λος Άντζελες.
«Κάνω ό,τι μπορώ. Κάθε μέρα κάνω αυτά που πρέπει. Προφανώς αποθεραπεία, τώρα δουλεύω... Πηγαίνω μέρα με τη μέρα και νιώθω καλύτερα καθημερινά», είπε ο Ντόντσιτς, ο οποίος έχει ξεκινήσει τρέξιμο αλλά δεν έχει συμμετάσχει ακόμη σε προπονήσεις με επαφές.
Ο Σλοβένος σταρ αποκάλυψε επίσης πως ακολουθεί ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση στην αποθεραπεία του, η οποία περιλάμβανε και ταξίδι στην Ισπανία για θεραπεία με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια.
«Είναι δύσκολη περίπτωση για μένα, γιατί στο παρελθόν επέστρεψα πολύ νωρίς από τραυματισμούς και δεν είχε καλό αποτέλεσμα.
Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και κάνω τα πάντα για να επιστρέψω. Όλες τις θεραπείες, τον υπερβαρικό θάλαμο, τα παγωμένα μπάνια, τα πάντα. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό από άλλους τραυματισμούς που είχα στο παρελθόν», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα