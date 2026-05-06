Συναγερμός στη Διώρυγα της Κορίνθου, ανήλικη εντοπίστηκε στο νερό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια - Έχει τραυματιστεί στην πλάτη, διερευνάται πώς βρέθηκε στο νερό
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στη Διώρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr πρόκειται για μια 15χρονη, η οποία νωρίτερα είχε γίνει αντιληπτή από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα πρανή. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας καθώς και λιμενικοί.
Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τη νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια.
Εκεί, οι αστυνομικοί και λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου και σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραυματιστεί στην πλάτη.
