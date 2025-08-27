Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμήνευσε σε άπταιστα ελληνικά το «Όλα σε θυμίζουν» της Χαρούλας Αλεξίου - Δείτε το βίντεο
GALA
Χάρις Αλεξίου Τουρκία Τραγουδίστρια

Ακούστε την ερμηνεία της Σεβάλ Σαμ

Σε άπταιστα ελληνικά ερμήνευσε η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεβάλ Σαμ το «Όλα σε θυμίζουν» της Χαρούλας Αλεξίου.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε πριν από λίγους μήνες σε τουρκική εκπομπή, επιλέγοντας να πει το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει συνδεθεί με τη φωνή της Ελληνίδας ερμηνεύτριας.

Η ιδιαίτερη χροιά της και ο τρόπος με τον οποίο απέδωσε το τραγούδι - σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Μανώλή Ρασούλη - εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους στον χώρο, που την παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό.

Στη συνέχεια, δημοσιεύτηκε σχετικό απόσπασμα στα social media από λογαριασμούς που κοινοποιούν περιεχόμενο με τη Σεβάλ Σαμ.

Δείτε το βίντεο


Ακούστε το «Όλα σε θυμίζουν» από τη Χαρούλα Αλεξίου

Χάρις Αλεξίου - Όλα Σε Θυμίζουν - Official Audio Release

