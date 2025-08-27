Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμήνευσε σε άπταιστα ελληνικά το «Όλα σε θυμίζουν» της Χαρούλας Αλεξίου - Δείτε το βίντεο
Ακούστε την ερμηνεία της Σεβάλ Σαμ
Σε άπταιστα ελληνικά ερμήνευσε η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεβάλ Σαμ το «Όλα σε θυμίζουν» της Χαρούλας Αλεξίου.
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε πριν από λίγους μήνες σε τουρκική εκπομπή, επιλέγοντας να πει το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει συνδεθεί με τη φωνή της Ελληνίδας ερμηνεύτριας.
Η ιδιαίτερη χροιά της και ο τρόπος με τον οποίο απέδωσε το τραγούδι - σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Μανώλή Ρασούλη - εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους στον χώρο, που την παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό.
Στη συνέχεια, δημοσιεύτηκε σχετικό απόσπασμα στα social media από λογαριασμούς που κοινοποιούν περιεχόμενο με τη Σεβάλ Σαμ.
Δείτε το βίντεο
Ακούστε το «Όλα σε θυμίζουν» από τη Χαρούλα Αλεξίου
