Επιβεβαιώθηκε κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, παραμένει στη ΜΕΘ ο 56χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος Λεπτοσπείρωση Κρούσμα ΜΕΘ

Επιβεβαιώθηκε κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, παραμένει στη ΜΕΘ ο 56χρονος

Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια 

Επιβεβαιώθηκε κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, παραμένει στη ΜΕΘ ο 56χρονος
Επιβεβαιώθηκε πως έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπειρας ο 56χρονος που νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου.

Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιβεβαίωσε το μέχρι πρότινος ύποπτο κρούσμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο 56χρονος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του, κατά τις ίδιες πληροφορίες. 

Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, μιας νόσου που μεταδίδεται από τα τρωκτικά στον άνθρωπο, προστίθεται στα τέσσερα κρούσματα που είχαν καταγραφεί στο νησί τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης