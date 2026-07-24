Επιβεβαιώθηκε κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, παραμένει στη ΜΕΘ ο 56χρονος
Επιβεβαιώθηκε κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, παραμένει στη ΜΕΘ ο 56χρονος
Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια
Επιβεβαιώθηκε πως έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπειρας ο 56χρονος που νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου.
Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιβεβαίωσε το μέχρι πρότινος ύποπτο κρούσμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο 56χρονος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, μιας νόσου που μεταδίδεται από τα τρωκτικά στον άνθρωπο, προστίθεται στα τέσσερα κρούσματα που είχαν καταγραφεί στο νησί τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο.
Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιβεβαίωσε το μέχρι πρότινος ύποπτο κρούσμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο 56χρονος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, μιας νόσου που μεταδίδεται από τα τρωκτικά στον άνθρωπο, προστίθεται στα τέσσερα κρούσματα που είχαν καταγραφεί στο νησί τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα