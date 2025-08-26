Έμα Χέμινγκ για την ασθένεια του Μπρους Γουίλις: «Το μυαλό του τον προδίδει»
Έμα Χέμινγκ για την ασθένεια του Μπρους Γουίλις: «Το μυαλό του τον προδίδει»
«Έχουμε ακόμα έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, απλώς διαφορετικό» πρόσθεσε
Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, μοιράστηκε λεπτομέρειες για το πώς η πάθηση του συζύγου της τον επηρεάζει στην καθημερινότητά του. Ο 70χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε το 2022 με αφασία, μια διαταραχή της γλώσσας που επηρεάζει την ικανότητα ομιλίας και κατανόησης.
Αργότερα οι γιατροί κατέληξαν ότι πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που προκαλεί προβλήματα στην ομιλία, αλλαγές στη συμπεριφορά και κινητικά προβλήματα. Η ασθένεια συνήθως εμφανίζεται μεταξύ 40 και 65 ετών, σύμφωνα με την Mayo Clinic.
Σε συνέντευξή της στην ΑΒC News, η Έμα Χέμινγκ δήλωσε για την κατάσταση της υγείας του: «Ο Μπρους παραμένει πολύ κινητικός και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στην υγεία του, είναι μόνο το μυαλό του που τον προδίδει». Τόνισε επίσης, ότι η γλώσσα του συζύγου της «τον εγκαταλείπει», αλλά η οικογένειά του έχει μάθει να προσαρμόζεται.
«Έχουμε ακόμα έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, απλώς διαφορετικό», πρόσθεσε. Περιέγραψε ακόμα, τα πρώιμα σημάδια που παρατήρησε η οικογένεια πριν τη διάγνωση. Ο ηθοποιός, ο οποίος συνήθως ήταν πολύ κοινωνικός, έγινε πιο ήσυχος και αποστασιοποιημένος, κάτι που προκάλεσε ανησυχία στους δικούς του.
Παρά τη διάγνωση, η σύζυγός του είπε ότι υπάρχουν στιγμές που βρίσκει ξανά τον εαυτό του. «Είναι το γέλιο του, ξέρετε; Έχει τόσο ζεστό γέλιο και μερικές φορές βλέπεις το σπινθήρισμα στα μάτια του ή το χαμόγελο, και νιώθω ότι μεταφέρομαι αλλού», εξήγησε συγκινημένη.
Στο νέο της βιβλίο, The Unexpected Journey, η Έμα Χέμινγκ κατέγραψε την εμπειρία της ως φροντίστρια του Μπρους Γουίλις, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της που ο σύζυγός της «παραμένει παρών παρά την περιπέτειά του».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Αργότερα οι γιατροί κατέληξαν ότι πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που προκαλεί προβλήματα στην ομιλία, αλλαγές στη συμπεριφορά και κινητικά προβλήματα. Η ασθένεια συνήθως εμφανίζεται μεταξύ 40 και 65 ετών, σύμφωνα με την Mayo Clinic.
Bruce Willis' wife Emma Heming Willis is giving an update on the actor's health amid his battle with frontotemporal dementia, noting that his brain is 'failing him' and he is losing the ability to communicate. https://t.co/Z24QssMVqr— Entertainment Weekly (@EW) August 26, 2025
«Έχουμε ακόμα έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, απλώς διαφορετικό», πρόσθεσε. Περιέγραψε ακόμα, τα πρώιμα σημάδια που παρατήρησε η οικογένεια πριν τη διάγνωση. Ο ηθοποιός, ο οποίος συνήθως ήταν πολύ κοινωνικός, έγινε πιο ήσυχος και αποστασιοποιημένος, κάτι που προκάλεσε ανησυχία στους δικούς του.
Παρά τη διάγνωση, η σύζυγός του είπε ότι υπάρχουν στιγμές που βρίσκει ξανά τον εαυτό του. «Είναι το γέλιο του, ξέρετε; Έχει τόσο ζεστό γέλιο και μερικές φορές βλέπεις το σπινθήρισμα στα μάτια του ή το χαμόγελο, και νιώθω ότι μεταφέρομαι αλλού», εξήγησε συγκινημένη.
Στο νέο της βιβλίο, The Unexpected Journey, η Έμα Χέμινγκ κατέγραψε την εμπειρία της ως φροντίστρια του Μπρους Γουίλις, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της που ο σύζυγός της «παραμένει παρών παρά την περιπέτειά του».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα