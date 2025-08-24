Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς της - «Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και πάλεψε μέχρι τέλους»
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς της - «Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και πάλεψε μέχρι τέλους»
Η 41χρονη πέθανε εχθές έπειτα από μάχη με τον καρκίνο - Την Τρίτη θα τελεστεί η κηδεία της
Με μία μακροσκελή ανάρτηση αποχαιρέτησε την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου η οικογένειά της, αναφέροντας πως πάλεψε γενναία και μέχρι τέλους με τον καρκίνο. Η 41χρονη έφυγε εχθές από τη ζωή, ενώ νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό.
Τα μέλη της οικογένειας προχώρησαν σε μία δημοσίευση την Κυριακή 24 Αυγούστου στο Facebook, αναφέροντας πως η κηδεία της Αλεξάνδρας θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Παράλληλα, δήλωσαν ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, Φλόγα.
Η ανάρτηση συνοδευόταν από δύο φωτογραφίες της άτυχης γυναίκας, σε μία εκ των οποίων παρουσιάζεται με ξυρισμένο κεφάλι.
Χαρακτήρισαν τον καρκίνο που εμφανίστηκε στη ζωή της ως «τέρας» και τόνισαν ότι η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν μαχήτρια όλο το διάστημα που αντιμετώπιζε την ασθένεια.
Όπως έγραψαν αναλυτικά: «Εχθές αποχαιρετήσαμε τη μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική. Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια που τη διακατείχε. Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας. Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει. Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών). Οι αδερφές και η οικογένειά της».
Δείτε την ανάρτηση
Τα μέλη της οικογένειας προχώρησαν σε μία δημοσίευση την Κυριακή 24 Αυγούστου στο Facebook, αναφέροντας πως η κηδεία της Αλεξάνδρας θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Παράλληλα, δήλωσαν ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, Φλόγα.
Η ανάρτηση συνοδευόταν από δύο φωτογραφίες της άτυχης γυναίκας, σε μία εκ των οποίων παρουσιάζεται με ξυρισμένο κεφάλι.
Χαρακτήρισαν τον καρκίνο που εμφανίστηκε στη ζωή της ως «τέρας» και τόνισαν ότι η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν μαχήτρια όλο το διάστημα που αντιμετώπιζε την ασθένεια.
Όπως έγραψαν αναλυτικά: «Εχθές αποχαιρετήσαμε τη μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική. Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια που τη διακατείχε. Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας. Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει. Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών). Οι αδερφές και η οικογένειά της».
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
Στον εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος συζυγοκτόνος – Σκότωσε τη γυναίκα του, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν από την Αστυνομία
Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών
Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Στον εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος συζυγοκτόνος – Σκότωσε τη γυναίκα του, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν από την Αστυνομία
Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών
Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα