Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς της - «Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και πάλεψε μέχρι τέλους»

Με μία μακροσκελή ανάρτηση αποχαιρέτησε την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου η οικογένειά της, αναφέροντας πως πάλεψε γενναία και μέχρι τέλους με τον καρκίνο. Η 41χρονη έφυγε εχθές από τη ζωή , ενώ νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό.Τα μέλη της οικογένειας προχώρησαν σε μία δημοσίευση την Κυριακή 24 Αυγούστου στο Facebook, αναφέροντας πως η κηδεία της Αλεξάνδρας θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Παράλληλα, δήλωσαν ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, Φλόγα.Η ανάρτηση συνοδευόταν από δύο φωτογραφίες της άτυχης γυναίκας, σε μία εκ των οποίων παρουσιάζεται με ξυρισμένο κεφάλι.Χαρακτήρισαν τον καρκίνο που εμφανίστηκε στη ζωή της ως «τέρας» και τόνισαν ότι η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν μαχήτρια όλο το διάστημα που αντιμετώπιζε την ασθένεια.

Όπως έγραψαν αναλυτικά: «Εχθές αποχαιρετήσαμε τη μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική. Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια που τη διακατείχε. Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας. Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει. Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών). Οι αδερφές και η οικογένειά της».