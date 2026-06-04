Καρκίνος στο πάγκρεας: Νέο φάρμακο διπλασιάζει την επιβίωση ασθενών με μεταστατική νόσο

Το daraxonrasib μείωσε κατά περίπου 60% τον κίνδυνο θανάτου και αύξησε τη μέση επιβίωση από 6,7 σε 13,2 μήνες, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας 2026