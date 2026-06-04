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Μεθυσμένος Βρετανός τουρίστας οδηγούσε σκάφος και χτύπησε βάρκες στο λιμάνι της Χερσονήσου
Μεθυσμένος Βρετανός τουρίστας οδηγούσε σκάφος και χτύπησε βάρκες στο λιμάνι της Χερσονήσου
Ο 38χρονος άνδρας συνελήφθη από τις λιμενικές Αρχές - Προκάλεσε υλικές ζημιές σε σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο λιμάνι
Στα χέρια των λιμενικών αρχών βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας 38χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι της Χερσονήσου κατά τη διάρκεια χειρισμών σκάφους.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για παράβαση του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα που αφορά επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία πλοίων.
Το συμβάν εκτυλίχθηκε ενώ ο 38χρονος χειριζόταν επαγγελματικό σκάφος που είχε μισθώσει. Κατά τη διαδικασία πρόσδεσης, το σκάφος φέρεται να προσέκρουσε σε άλλα σκάφη τα οποία ήταν δεμένα στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές φθορές.
Ακολούθησε έλεγχος αλκοόλης, τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.
Την υπόθεση χειρίζεται το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ σε βάρος του 38χρονου επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για παράβαση του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα που αφορά επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία πλοίων.
Το συμβάν εκτυλίχθηκε ενώ ο 38χρονος χειριζόταν επαγγελματικό σκάφος που είχε μισθώσει. Κατά τη διαδικασία πρόσδεσης, το σκάφος φέρεται να προσέκρουσε σε άλλα σκάφη τα οποία ήταν δεμένα στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές φθορές.
Ακολούθησε έλεγχος αλκοόλης, τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.
Την υπόθεση χειρίζεται το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ σε βάρος του 38χρονου επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
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