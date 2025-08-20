Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η ανάρτηση για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του
Το βίντεο που δημοσίευσε ο ηθοποιός με τον Χρήστο Τσιμιτσέλη
13 χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του πατέρα του Γιάννη Τσιμιτσέλη με τον ηθοποιό να τιμάει τη μνήμη του μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Την Τετάρτη 20 Αυγούστου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κοινοποίησε ένα βίντεο με τον εκλιπόντα Χρήστο Τσιμιτσέλη, γράφοντας «πατέρα, πάνε τώρα 13 χρόνια».
Στο ίδιο Instagram story ο ηθοποιός ανέφερε και το όνομα του αδερφού του, Λάμπρου.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟΚ!», ο ηθοποιός είχε δηλώσει ότι το βράδυ που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, εκείνος έπαιξε σε θεατρική παράσταση που συμμετείχε. «Ήταν 600 θεατές από κάτω που περίμεναν να δουν την παράσταση. Δεν θα τους απασχολούσε αν ο δικός μου πατέρας πέθανε. Ταυτόχρονα, υπήρχαν είκοσι συνάδελφοι που περίμεναν να πληρωθούν. Δεν θα τους στερούσα εγώ ένα μεροκάματο, ούτε ο πατέρας μου θα ήθελε να το κάνω αυτό. Από κει και πέρα, πρέπει ο καθένας να έχει τις αντοχές και τη δύναμη να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, χωρίς να επηρεάζεται από κανένα παράγοντα, όσο σημαντικός και αν είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όταν ρωτήθηκε αν κατάφερε να πενθήσει τον πατέρα του, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απάντησε: «Με τον τρόπο μου και εγώ πένθησα, όπως και ο αδερφός μου και η οικογένειά μου. Ο καθένας πενθεί όπως αισθάνεται. Άλλος μπορεί να κλειστεί σε ένα δωμάτιο και να κλαίει όλη μέρα. Εγώ πιθανότητα πιάστηκα από τη δουλειά μου. Αλλά επειδή ο πατέρας μου έφυγε από καρκίνο και ήξερα ότι θα συμβεί, είχα τρεις μήνες να προετοιμαστώ. Το αιφνιδιαστικό είναι το πιο σοκαριστικό».
Αναφερόμενος στο αν έχει απευθυνθεί σε ψυχοθεραπευτή, εξήγησε πως δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα. «Όχι, ποτέ. Προς το παρόν οποιοδήποτε θέμα έχω στη ζωή μου προσπαθώ να το λύσω μόνος μου. Κατά πόσο το λύνω με επιτυχία ή όχι δεν ξέρω», είπε.
«Όταν πέθανε ο πατέρας μου έπαιξα στο θέατρο κανονικά»
