«Οι Γάλλοι είναι κολλημένοι με τη μαμά τους, ακόμα κι αν είναι ερωτευμένοι» δήλωνε η Ιρανή ηθοποιός δύο μήνες πριν το χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν
«Η πρώτη τους γυναίκα είναι η μητέρα τους και δεν χωρίζουν ποτέ» πρόσθετε η Γκολσφιτέχ Φαραχανί σε συνέντευξή της τον Μάρτιο του 2025, λίγους μήνες πριν το επεισόδιο του ζεύγους Μακρόν στο Ανόι
Δεν έχει τέλος η συζήτηση στη Γαλλία αλλά και τα social media για το αν ο Εμανουέλ Μακρόν και η ηθοποιός από το Ιράν, Γκολσφιτέχ Φαραχανί, είχαν πλατωνική σχέση και αν ο Γάλλος πρόεδρος της έστελνε μηνύματα με αποτέλεσμα να εξοργίσει τη σύζυγό του, Μπριζίτ, σε βαθμό που εκείνη να τον χαστουκίσει (και να το καταγράψουν οι κάμερες) τον Μάιο του 2025 όταν το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ανόι στο Βιετνάμ.
Στο πλαίσιο αυτό αρκετοί θυμήθηκαν δηλώσεις της Φαραχανί από συνέντευξή της στο Paris Match (σ.σ. στο ίδιο περιοδικό που έκανε την αποκάλυψη για το παρασκήνιο του χαστουκιού) τον Μάρτιο του 2025, δυο μήνες πριν το επεισόδιο στο Ανόι.
Τότε η ηθοποιός από το Ιράν δήλωνε ότι «και στη Γαλλία υπάρχει ο πολιτισμός της ερωμένης και του εραστή. Γιατί να μείνεις με τη γυναίκα σου, αν δεν είσαι πια ερωτευμένος μαζί της ή αν είσαι ερωτευμένος με κάποιον άλλον;».
Ανέπτυσσε, μάλιστα, και μια θεωρία ότι «όλοι οι Γάλλοι άνδρες είναι κολλημένοι με τη μητέρα τους», προσθέτοντας ότι «η πρώτη τους γυναίκα είναι η μητέρα που δεν είχαν και μετά, δεν τη χάνουν με τίποτα. Ακόμα κι αν είναι τρελά ερωτευμένοι με κάποιον άλλον».
«Το βλέπω γύρω μου συχνά...» κατέληγε στο επίμαχο απόσπασμα της συνέντευξής της η Ιρανή ηθοποιός, με τις δηλώσεις της να αποκτούν νέο νόημα μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Ωστόσο η ίδια τον Αύγουστο του 2025 είχε ερωτηθεί από το γαλλικό έκδοση του περιοδικού Gala για τις φήμες περί πλατωνικής σχέσης με τον Εμανουέλ Μακρόν και είχε απαντήσει «το ερώτημα είναι γιατί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται γι' αυτό το είδος ιστοριών», υποστηρίζοντας ότι τότε είχε ξεκινήσει πρόσφατα μια σχέση.
«Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη αγάπης σε ορισμένους ανθρώπους και πρέπει να δημιουργούν τέτοιου είδους ειδύλλια για να γεμίσουν αυτό το κενό. Πιστεύω ότι αυτή η χώρα συνδέεται με την αγάπη. Ίσως έλειπε μια ιστορία αγάπης και οι άνθρωποι τη δημιούργησαν», συμπλήρωνε τότε με σκωπτική διάθεση η Φαραχανί.
Την ίδια γραμμή είχε ακολουθήσει και λίγους μήνες νωρίτερα στη Le Point λέγοντας «οι φήμες πρέπει να αγνοούνται. Αληθινές ή όχι, είναι φήμες. Είναι σαν κύματα που έρχονται και παρέρχονται».
🇫🇷 Les déclarations troublantes de l’actrice iranienne Golshifteh Farahani, tenues l’an dernier :— AlertesInfos (@AlertesInfos) May 13, 2026
"En France aussi, il y a la culture de la maîtresse et de l’amant. Pourquoi rester avec sa femme si nous ne sommes plus amoureux d’elle ou si nous sommes amoureux de quelqu’un… https://t.co/EX07ave8Bl pic.twitter.com/i31NkBCEte
