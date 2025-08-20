Τίφανι Θίσεν: H «Βάλερι» από το «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» απόλαυσε γυμνή στα 51 της μια τούρτα - Δείτε βίντεο
«Όταν είναι ζεστή, πρέπει να την φάτε γυμνοί» έγραψε η Τίφανι Θίσεν στους followers της

Την... αποθέωση από τους followers της γνώρισε η ηθοποιός Τίφανι Θίσεν (στην Ελλάδα την μάθαμε ως Βάλερι στα Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς) για το βίντεο που ανήρτησε την Τρίτη στα social media.

Στο βίντεο η ηθοποιός που έχει συμπληρώσει τα 51 της, έβγαλε τα ρούχα της και απόλαυσε γυμνή μια τούρτα καρότο.

«Εσείς πώς την τρώτε;» ρώτησε η Θίσεν τους followers της, εξηγώντας στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι «όταν είναι ζεστή, πρέπει να την φάτε γυμνοί #nakedcarrotcake. Δείτε τη συνταγή στα σχόλια αν θέλετε κι εσείς να μείνετε γυμνοί».


«Μήπως η Τίφανι ξαναγύρισε πίσω στο χρόνο; Φαίνεται σαν να γύρισε το ρολόι 10 χρόνια πίσω, πρέπει να φταίει το κέικ 🎂», έγραψε ένας σχολιαστής.

««Γερνάει σαν το καλό κρασί, Θεέ μου😍🔥», πρόσθεσε ένας άλλος, με έναν τρίτο να σημειώνει «ξέρεις ακριβώς τι κάνεις σε κάθε άντρα που μεγάλωσε στη δεκαετία του '90».

«Το να με πιάσει η δίψα για την τηλεοπτική μου αγάπη των 90s δεν ήταν στα σχέδιά μου για το 2025, αλλά εδώ είμαστε», έγραψε ένας άλλος με αρκετούς να σημειώνουν για την 51χρονη ηθοποιό ότι «εξακολουθεί να είναι υπέροχη μετά από όλα αυτά τα χρόνια!»

