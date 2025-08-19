Η Μαρία Λεκάκη χαλαρώνει στην Αμοργό - Δείτε φωτογραφία
Η Μαρία Λεκάκη χαλαρώνει στην Αμοργό - Δείτε φωτογραφία
Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές διακοπές της
Στην Αμοργό βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Μαρία Λεκάκη με την ηθοποιό να απολαμβάνει την απόδρασή της στο νησί των Κυκλάδων.
Την Τρίτη 19 Αυγούστου, η Μαρία Λεκάκη έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media από τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές της.
Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε ξαπλωμένη με ολόσωμο μαγιό, με το βλέμμα της να είναι στραμμένο στη θέα του παραθύρου από το δωμάτιό της, που έβλεπε στη θάλασσα.
Δείτε την ανάρτησή της
Την Τρίτη 19 Αυγούστου, η Μαρία Λεκάκη έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media από τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές της.
Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε ξαπλωμένη με ολόσωμο μαγιό, με το βλέμμα της να είναι στραμμένο στη θέα του παραθύρου από το δωμάτιό της, που έβλεπε στη θάλασσα.
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα