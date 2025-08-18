Η Άννα Βίσση κάνει διακοπές με την κόρη της στη Λέρο - Δείτε τη φωτογραφία
Η Άννα Βίσση κάνει διακοπές με την κόρη της στη Λέρο - Δείτε τη φωτογραφία
Το κοινό στιγμιότυπο που μοιράστηκε η τραγουδίστρια με τη Σοφία Καρβέλα
Στη Λέρο κάνει διακοπές η Άννα Βίσση μαζί με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα.
Η τραγουδίστρια έκανε γνωστό ότι βρίσκεται στο νησί των Δωδεκανήσων, με μία ανάρτησή της την Κυριακή 17 Αυγούστου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της, η Άννα Βίσση πόζαρε μαζί τη σχεδιάστρια μόδας, με τις δύο να κοιτούν τον φακό χαμογελαστές, την ώρα που απολάμβαναν το δείπνο τους.
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια έκανε γνωστό ότι βρίσκεται στο νησί των Δωδεκανήσων, με μία ανάρτησή της την Κυριακή 17 Αυγούστου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της, η Άννα Βίσση πόζαρε μαζί τη σχεδιάστρια μόδας, με τις δύο να κοιτούν τον φακό χαμογελαστές, την ώρα που απολάμβαναν το δείπνο τους.
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Εγνατία - Τρεις απανθρακωμένοι και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, βίντεο
«Με εξέθεσε στους φίλους μου»: Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε την 47χρονη στο Χαλάνδρι - Δεν ήταν σύντροφοι
Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα ο Ζελένσκι, είπε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ πριν το σημερινό τους ραντεβού
Τραγωδία στην Εγνατία - Τρεις απανθρακωμένοι και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, βίντεο
«Με εξέθεσε στους φίλους μου»: Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε την 47χρονη στο Χαλάνδρι - Δεν ήταν σύντροφοι
Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα ο Ζελένσκι, είπε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ πριν το σημερινό τους ραντεβού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα