Η Άννα Βίσση κάνει διακοπές με την κόρη της στη Λέρο - Δείτε τη φωτογραφία
Σοφία Καρβέλα Άννα Βίσση Λέρος

Η Άννα Βίσση κάνει διακοπές με την κόρη της στη Λέρο - Δείτε τη φωτογραφία

Το κοινό στιγμιότυπο που μοιράστηκε η τραγουδίστρια με τη Σοφία Καρβέλα

Η Άννα Βίσση κάνει διακοπές με την κόρη της στη Λέρο - Δείτε τη φωτογραφία
Στη Λέρο κάνει διακοπές η Άννα Βίσση μαζί με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα.

Η τραγουδίστρια έκανε γνωστό ότι βρίσκεται στο νησί των Δωδεκανήσων, με μία ανάρτησή της την Κυριακή 17 Αυγούστου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της, η Άννα Βίσση πόζαρε μαζί τη σχεδιάστρια μόδας, με τις δύο να κοιτούν τον φακό χαμογελαστές, την ώρα που απολάμβαναν το δείπνο τους.

Η Άννα Βίσση κάνει διακοπές με την κόρη της στη Λέρο - Δείτε τη φωτογραφία

