Ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη επισκέφτηκαν σχολείο στο Νεπάλ - «Ένα αξέχαστο μάθημα», έγραψαν
Ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη επισκέφτηκαν σχολείο στο Νεπάλ - «Ένα αξέχαστο μάθημα», έγραψαν
Δείτε τις φωτογραφίες που ανάρτησαν στο Instagram
Ένα διαφορετικό ταξίδι αποφάσισαν να κάνουν το φετινό καλοκαίρι η Έλενα Καρακούλη και ο Νίκος Ψαρράς, δίνοντας προτεραιότητα στην εμπειρία που θα αποκομίσουν και όχι στην ξεκούρασή τους σε συνηθισμένα ελληνικά νησιά.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλενα Καρακούλη αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους πως βρίσκονται στο Νεπάλ, ενώ μοιράστηκε φωτογραφίες από επίσκεψή τους σε τοπικό σχολείο.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπα μαζί με τα παιδιά, έγραψε: «Ένα αλλιώτικο σχολείο. Με τις ελλείψεις του μεν, με ένα γενναιόδωρο χαμόγελο δε, αφοπλιστικό… Ένα αξέχαστο μάθημα».
Δείτε την ανάρτηση
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλενα Καρακούλη αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους πως βρίσκονται στο Νεπάλ, ενώ μοιράστηκε φωτογραφίες από επίσκεψή τους σε τοπικό σχολείο.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπα μαζί με τα παιδιά, έγραψε: «Ένα αλλιώτικο σχολείο. Με τις ελλείψεις του μεν, με ένα γενναιόδωρο χαμόγελο δε, αφοπλιστικό… Ένα αξέχαστο μάθημα».
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα