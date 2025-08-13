Ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη επισκέφτηκαν σχολείο στο Νεπάλ - «Ένα αξέχαστο μάθημα», έγραψαν
Ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη επισκέφτηκαν σχολείο στο Νεπάλ - «Ένα αξέχαστο μάθημα», έγραψαν

Ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη επισκέφτηκαν σχολείο στο Νεπάλ - «Ένα αξέχαστο μάθημα», έγραψαν
Ένα διαφορετικό ταξίδι αποφάσισαν να κάνουν το φετινό καλοκαίρι η Έλενα Καρακούλη και ο Νίκος Ψαρράς, δίνοντας προτεραιότητα στην εμπειρία που θα αποκομίσουν και όχι στην ξεκούρασή τους σε συνηθισμένα ελληνικά νησιά.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλενα Καρακούλη αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους πως βρίσκονται στο Νεπάλ, ενώ μοιράστηκε φωτογραφίες από επίσκεψή τους σε τοπικό σχολείο.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπα μαζί με τα παιδιά, έγραψε: «Ένα αλλιώτικο σχολείο. Με τις ελλείψεις του μεν, με ένα γενναιόδωρο χαμόγελο δε, αφοπλιστικό… Ένα αξέχαστο μάθημα».

