Άρης Μουγκοπέτρος για επεισόδια στα πανηγύρια: «Τι άλλο πρέπει να γίνει; Ζω από θαύμα»
Άρης Μουγκοπέτρος για επεισόδια στα πανηγύρια: «Τι άλλο πρέπει να γίνει; Ζω από θαύμα»
Με θλίβει πολύ το γεγονός ότι σε κάποιους κάνει ακόμα εντύπωση η οποιαδήποτε φασαρία σ’ ένα πανηγύρι, πρόσθεσε ο μουσικός
Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά βίας και ατυχήματα που έχουν σημειωθεί σε πανηγύρια, ο γνωστός δεξιοτέχνης στο κλαρίνο, Άρης Μουγκοπέτρος τοποθετήθηκε σχετικά, εκφράζοντας τον προβληματισμό του. Ο ίδιος εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες του δικού του ατυχήματος, καθώς το περασμένο Πάσχα έχασε δύο δάχτυλα από κροτίδα σε γλέντι την Ανάσταση.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μουσικός τόνισε πως τέτοια περιστατικά έχουν γίνει, δυστυχώς, μέρος της «κανονικότητας» σε πολλές εκδηλώσεις. Πρόσφατα, σοβαρό επεισόδιο διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο χωριό Σιταράλωνα στο Αγρίνιο, την ώρα που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.
«Με θλίβει πολύ το γεγονός ότι σε κάποιους κάνει ακόμα εντύπωση η οποιαδήποτε φασαρία σ’ ένα πανηγύρι. Είναι ένα συνηθισμένο πλέον φαινόμενο και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να μεριμνήσει η πολιτεία, ώστε να κάνει το αυτονόητο, να μας παρέχει προστασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.
Δείτε την ανάρτηση
Δεν παρέλειψε να θέσει και το ευρύτερο ζήτημα της ασφάλειας όσων παρευρίσκονται σε τέτοιες εκδηλώσεις, είτε ως κοινό, είτε ως καλλιτέχνες. «Στέλνουμε τα παιδιά μας, στέλνουμε φίλους μας, πάμε και οι ίδιοι ή έχουμε δουλέψει οι ίδιοι κι όλοι κρυβόμαστε πίσω απ' το δάχτυλό μας. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να μη ρισκάρουμε τη ζωή μας σε κάθε εκδήλωση, επειδή ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πιει και να οπλοφορεί ή να θέλει να εκτονωθεί πάνω μας; Έχω ζήσει και ζω από θαύμα», σημείωσε.
Κλείνοντας, αποκάλυψε πως ετοιμάζει μια προσωπική καταγραφή εμπειριών και περιστατικών, που θα κυκλοφορήσει σε βιβλίο. «Όσον αφορά τις φασαρίες, στο βιβλίο που ετοιμάζεται τώρα, αυτά που θα γράψω θα σας φαίνονται για γουέστερν», ανέφερε.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μουσικός τόνισε πως τέτοια περιστατικά έχουν γίνει, δυστυχώς, μέρος της «κανονικότητας» σε πολλές εκδηλώσεις. Πρόσφατα, σοβαρό επεισόδιο διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο χωριό Σιταράλωνα στο Αγρίνιο, την ώρα που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.
«Με θλίβει πολύ το γεγονός ότι σε κάποιους κάνει ακόμα εντύπωση η οποιαδήποτε φασαρία σ’ ένα πανηγύρι. Είναι ένα συνηθισμένο πλέον φαινόμενο και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να μεριμνήσει η πολιτεία, ώστε να κάνει το αυτονόητο, να μας παρέχει προστασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.
Δείτε την ανάρτηση
Δεν παρέλειψε να θέσει και το ευρύτερο ζήτημα της ασφάλειας όσων παρευρίσκονται σε τέτοιες εκδηλώσεις, είτε ως κοινό, είτε ως καλλιτέχνες. «Στέλνουμε τα παιδιά μας, στέλνουμε φίλους μας, πάμε και οι ίδιοι ή έχουμε δουλέψει οι ίδιοι κι όλοι κρυβόμαστε πίσω απ' το δάχτυλό μας. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να μη ρισκάρουμε τη ζωή μας σε κάθε εκδήλωση, επειδή ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πιει και να οπλοφορεί ή να θέλει να εκτονωθεί πάνω μας; Έχω ζήσει και ζω από θαύμα», σημείωσε.
Κλείνοντας, αποκάλυψε πως ετοιμάζει μια προσωπική καταγραφή εμπειριών και περιστατικών, που θα κυκλοφορήσει σε βιβλίο. «Όσον αφορά τις φασαρίες, στο βιβλίο που ετοιμάζεται τώρα, αυτά που θα γράψω θα σας φαίνονται για γουέστερν», ανέφερε.
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα