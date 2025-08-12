Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Η πρώτη εικόνα από το «Anemone» - Ο ηθοποιός επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από οκτώ χρόνια
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο γιος του τρεις φορές βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, Ρόναν Ντέι Λιούις
Κυκλοφόρησε η πρώτη εικόνα του Ντάνιελ Ντέι Λιούις από την ταινία «Anemone» που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Μετά από οκτώ χρόνια απουσίας από τα κινηματογραφικά πλατό ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του γιου. Η ταινία αποτελεί το μεγάλου μήκους σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρόναν Ντέι Λιούις, ενώ το σενάριο υπογράφουν από κοινού πατέρας και γιος.
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το «Anemone» είναι «ένα οικογενειακό δράμα για ζωές που έχουν καταστραφεί από φαινομενικά ασυμβίβαστες κληρονομιές πολιτικής και προσωπικής βίας». Η πλοκή τοποθετείται στη βόρεια Αγγλία και ακολουθεί έναν μεσήλικα (Σον Μπιν) που «φεύγει από το προάστιο σπίτι του και ξεκινά ένα ταξίδι στα δάση, όπου ξανασυναντά τον αποξενωμένο ερημίτη αδελφό του (Ντέι-Λιούις). Ενωμένοι από ένα μυστηριώδες και περίπλοκο παρελθόν, οι δύο άνδρες μοιράζονται μια τεταμένη, αλλά κατά στιγμές τρυφερή σχέση — μια σχέση που άλλαξε για πάντα από τραγικά γεγονότα δεκαετίες πριν».
Δείτε την εικόνα του Ντάνιελ Ντέι Λιούις από το «Anemone»
Το «Anemone» είναι η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Ντέι Λιούις μετά το «Phantom Thread» του 2017. Πριν από την κυκλοφορία εκείνης της ταινίας, ο ηθοποιός είχε δηλώσει μέσα από επίσημη ανακοίνωση: «Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις δεν θα εργαστεί ξανά ως ηθοποιός. Είναι βαθιά ευγνώμων σε όλους τους συνεργάτες και το κοινό του όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για μια προσωπική απόφαση και ούτε ο ίδιος ούτε οι εκπρόσωποί του θα κάνουν περαιτέρω σχόλια για το θέμα».
Σε συνέντευξή του στο W Magazine, είχε εξηγήσει: «Ήξερα ότι ήταν ασυνήθιστο να βγάλω μια ανακοίνωση. Αλλά ήθελα να τραβήξω μια γραμμή. Δεν ήθελα να παρασυρθώ σε άλλο πρότζεκτ. Σε όλη μου τη ζωή μιλούσα για το ότι πρέπει να σταματήσω την υποκριτική, και δεν ξέρω γιατί αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά, αλλά η παρόρμηση να σταματήσω ρίζωσε μέσα μου και έγινε εμμονή. Ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω. Διστάζω να χρησιμοποιήσω την υπερβολικά χρησιμοποιημένη λέξη “καλλιτέχνης”, αλλά υπήρχε κάτι από την ευθύνη του καλλιτέχνη που με βάραινε. Έχω ανάγκη να πιστεύω στην αξία αυτού που κάνω. Η δουλειά μπορεί να φαίνεται ζωτική. Ακαταμάχητη, ακόμη. Και αν το κοινό την πιστέψει, αυτό θα έπρεπε να μου αρκεί. Αλλά, τελευταία, δεν μου αρκεί».
