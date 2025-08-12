Θάλεια Ματίκα για την περιπέτεια της υγείας της μητέρας της: «Πέρασα έναν τεράστιο Γολγοθά, μου έχει αφήσει κατάλοιπα μέχρι σήμερα»
Δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο αντιμετωπίζεται πλήρως, σου αφήνει μέσα σου πράγματα, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για δύο ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους της ζωής της μίλησε η Θάλεια Ματίκα, περιγράφοντας τις προσωπικές δοκιμασίες που βίωσε και τον αντίκτυπό τους μέχρι σήμερα. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη διάγνωση του πεθερού της με καρκίνο, αλλά και στην περιπέτεια της υγείας της μητέρας της, εξηγώντας πως τα περιστατικά αυτά της έχουν αφήσει κατάλοιπα.
Μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως 20 ημέρες πριν από τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, ο πατέρας του συζύγου της, Τάσου Ιορδανίδη, διαγνώστηκε με καρκίνο στο κεφάλι. «Τα έχω βρει αρκετές φορές σκούρα στη ζωή μου. Νομίζω ότι δυο πολύ κομβικά σημεία, πολύ σοκαριστικά για μένα, ήταν ότι 20 μέρες πριν γεννήσω τον γιο μου, το πρώτο μου παιδί, διαγνώστηκε με καρκίνο στο κεφάλι ο μπαμπάς του συζύγου μου, του Τάσου. Ήταν μια κατάσταση δραματικότατη και συγχρόνως εγώ έπρεπε να γεννήσω. Ήταν όλοι στα νοσοκομεία όλη μέρα. Δηλαδή ήταν μια τρομακτική κατάσταση για όλους μας», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η έντονη συναισθηματική πίεση εκείνης της περιόδου την οδήγησε για πρώτη φορά στον ψυχίατρο, κάτι που, όπως σημείωσε, τη βοήθησε ουσιαστικά. Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακόμη μία σοβαρή δοκιμασία, όταν η μητέρα της εμφάνισε σοβαρό πρόβλημα υγείας.
«Αυτή ήταν η πρώτη φορά που πήγα στον ψυχίατρο και μου είπε κάποια πράγματα που με βοήθησαν. Μια δεύτερη φορά ήταν πέρυσι με μια πολύ σοβαρή νόσο της μητέρας μου. Εκεί πέρασα έναν τεράστιο Γολγοθά, ο οποίος μου έχει αφήσει κατάλοιπα μέχρι σήμερα. Δηλαδή προσπαθώ να το αντιμετωπίζω, ξανάρχεται, ξαναφεύγει και κάπως έτσι πάει. Δεν μπορώ να πω ότι το έχω αντιμετωπίσει πλήρως, ότι το έχω αποδεχτεί. Δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο αντιμετωπίζεται πλήρως. Σου αφήνει μέσα σου πράγματα», εξήγησε.
Αναφερόμενη στον τρόπο που βλέπει πλέον αυτά τα βιώματα, στάθηκε σε μια φράση του ψυχιάτρου της, η οποία την καθοδηγεί ακόμη: «Ο ψυχίατρος τότε στον γιο μου, μου είπε την εξής απλούστατη φράση που την κρατάω μέχρι σήμερα. "Άκου να δεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, λίγοι και τυχεροί, που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Εμείς οι υπόλοιποι το βλέπουμε μισοάδειο. Αυτό αλλάζει είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε θα μάθετε σιγά σιγά να ζείτε μαζί του", μου είπε. Σοφή κουβέντα, τεράστια, πολύ απλή και μέχρι σήμερα ανατρέχω σε αυτό».
