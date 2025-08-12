Σχολιάζουν τη Χατζίδου επειδή πήρε την πεθερά της στις Μαλδίβες: «Δεν την κουβαλάω για babysitting, την αγαπάμε» απάντησε
Σχολιάζουν τη Χατζίδου επειδή πήρε την πεθερά της στις Μαλδίβες: «Δεν την κουβαλάω για babysitting, την αγαπάμε» απάντησε
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram
Με ένα χιουμοριστικό βίντεο απάντησε η Ελένη Χατζίδου στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για την παρουσία της πεθεράς της στις οικογενειακές διακοπές τους στις Μαλδίβες. Κάποιοι σχολίασαν στα social media ότι η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια πήρε την πεθερά της μαζί της για να φροντίζει την κόρη της, Μελίτα, κάτι που εκείνη έσπευσε να διαψεύσει.
Στον λογαριασμό της στο Instagram, η Ελένη Χατζίδου ανέβασε ένα βίντεο όπου η πεθερά της πρωταγωνιστεί σε πρώτο πλάνο, απολαμβάνοντας την παραλία, τα κοκτέιλ, τις βουτιές σε πισίνα και θάλασσα, χωρίς να ασχολείται καθόλου με το παιδί. Με την ανάρτησή της, η Ελένη Χατζίδου όχι μόνο απάντησε σε όσους την έκριναν χωρίς να γνωρίζουν, αλλά εξέφρασε και την αγάπη της για εκείνη.
Στη λεζάντα του βίντεο, η Ελένη Χατζίδου έγραψε: «Για να μην κουράζεστε κάποιοι στα σχόλια...Το βίντεο είναι χιουμοριστικό (γιατί μας τα κάνατε τσουρέκια λιγάκι). Όχι, δεν την "κουβαλάω" για babysitting. Είμαστε μαζί γιατί είναι απίστευτος άνθρωπος, σπάνια παρέα και γιατί… την αγαπάμε! Κι αν αναρωτιέστε, είναι και ηθοποιάρα, το βίντεο έγινε με απόλυτη γνώση και μπόλικο γέλιο backstage. Οπότε, λιγότερο δράμα, περισσότερα κοκτέιλ. Η αλήθεια; Η πεθερά μου είναι θησαυρός. Πάνω απ’ όλα μας χαρίζει την παρέα της, την αγάπη της και τις ιστορίες της. Κι αν χρειαστεί φυσικά βοηθάει και στα πρακτικά, αλλά πρώτα απ’ όλα είναι οικογένεια!! Γιατί η ζωή είναι πιο ωραία όταν τη μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς».
Δείτε το βίντεο
Στον λογαριασμό της στο Instagram, η Ελένη Χατζίδου ανέβασε ένα βίντεο όπου η πεθερά της πρωταγωνιστεί σε πρώτο πλάνο, απολαμβάνοντας την παραλία, τα κοκτέιλ, τις βουτιές σε πισίνα και θάλασσα, χωρίς να ασχολείται καθόλου με το παιδί. Με την ανάρτησή της, η Ελένη Χατζίδου όχι μόνο απάντησε σε όσους την έκριναν χωρίς να γνωρίζουν, αλλά εξέφρασε και την αγάπη της για εκείνη.
Στη λεζάντα του βίντεο, η Ελένη Χατζίδου έγραψε: «Για να μην κουράζεστε κάποιοι στα σχόλια...Το βίντεο είναι χιουμοριστικό (γιατί μας τα κάνατε τσουρέκια λιγάκι). Όχι, δεν την "κουβαλάω" για babysitting. Είμαστε μαζί γιατί είναι απίστευτος άνθρωπος, σπάνια παρέα και γιατί… την αγαπάμε! Κι αν αναρωτιέστε, είναι και ηθοποιάρα, το βίντεο έγινε με απόλυτη γνώση και μπόλικο γέλιο backstage. Οπότε, λιγότερο δράμα, περισσότερα κοκτέιλ. Η αλήθεια; Η πεθερά μου είναι θησαυρός. Πάνω απ’ όλα μας χαρίζει την παρέα της, την αγάπη της και τις ιστορίες της. Κι αν χρειαστεί φυσικά βοηθάει και στα πρακτικά, αλλά πρώτα απ’ όλα είναι οικογένεια!! Γιατί η ζωή είναι πιο ωραία όταν τη μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα