Μπρούκλιν Μπέκαμ για Νίκολα Πελτζ: Θα μπορούσα να ανανεώνω τους όρκους του γάμου μαζί της κάθε μέρα

Το πιο σημαντικό είναι να βρεις το άτομο με το οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου, είπε ο γιος των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ