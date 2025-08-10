Μπρούκλιν Μπέκαμ για Νίκολα Πελτζ: Θα μπορούσα να ανανεώνω τους όρκους του γάμου μαζί της κάθε μέρα
Μπρούκλιν Μπέκαμ για Νίκολα Πελτζ: Θα μπορούσα να ανανεώνω τους όρκους του γάμου μαζί της κάθε μέρα
Το πιο σημαντικό είναι να βρεις το άτομο με το οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου, είπε ο γιος των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ
Για την ανανέωση των γαμήλιων όρκων του με τη Νίκολα Πελτζ μίλησε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, δηλώνοντας πως πρόκειται για κάτι που θα μπορούσε να κάνει κάθε μέρα.
«Ήταν όμορφα», εξομολογήθηκε ο Μπρούκλιν στο PEOPLE, προσθέτοντας: «Θέλαμε απλώς μια πραγματικά όμορφη εμπειρία – μια πολύ γλυκιά ανάμνηση». Όπως εξήγησε, «για να είμαι ειλικρινής, θα μπορούσα να ανανεώνω τους όρκους μου μαζί της κάθε μέρα. Το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να βρει το άτομο με το οποίο θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του. Σίγουρα σε διαμορφώνει ως άνθρωπο. Ήταν πολύ γλυκό και πολύ διασκεδαστικό».
Ο 26χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, που έχει κάνει τατουάζ τους όρκους από τον γάμο του το 2022, τόνισε ότι πρέπει να «βρει χώρο» για να προσθέσει και τους νέους, που ήταν μεγαλύτεροι από τους αρχικούς.
Όσο αφορά στον έγγαμο βίο με την 30χρονη ηθοποιό, σχολίασε: «Δεν μας αρέσει ιδιαίτερα να βγαίνουμε για δείπνο ή να πηγαίνουμε σε πάρτι. Όταν είμαστε μαζί, που είναι τις περισσότερες φορές, απλώς καθόμαστε σπίτι με τα τέσσερα σκυλιά μας και πίνουμε κρασί».
Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Οκτώβριο του 2019. Τον Ιούλιο του 2020 ο Μπέκαμ και η Πελτζ ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους και παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2022. Τον Ιούνιο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε κάνει μια ανάρτηση στο Instagram με αφορμή την επέτειο της πρότασης γάμου τους. «Πέρασαν πέντε χρόνια από τότε που ζήτησα από αυτή την υπέροχη γυναίκα να με παντρευτεί. Η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ. Σε αγαπώ τόσο πολύ», είχε γράψει.
Δείτε την ανάρτηση που είχε κάνει
Brooklyn Beckham Opens up for the First Time About 'Beautiful' Vow Renewal Ceremony with Wife Nicola Peltz (Exclusive) https://t.co/daNrD7OuwF— People (@people) August 9, 2025
