Κουδουνάρης για My style rocks: Αποχωρώ για να ολοκληρωθεί όμορφα αυτή η εμπειρία ζωής

Μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας στην κριτική επιτροπή του My Style Rocks , ο Στέλιος Κουδουνάρης αποφάσισε να αποχωρήσει από το τηλεοπτικό πρόγραμμα, διευκρινίζοντας ότι ήθελε να κλείσει αυτόν τον κύκλο με τον πιο όμορφο τρόπο, ώστε να μην επέλθει φθορά. Ο σχεδιαστής μόδας εξήγησε ότι θέλει να προχωρήσει σε νέα πράγματα που μέχρι τώρα δεν είχε χρόνο να κάνει. Αν και, όπως παραδέχτηκε, του λείπει η εκπομπή, δεν σκοπεύει να επιστρέψει.Όπως είπε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», το πρωί της 18ης Ιουλίου: «Έπρεπε κάποια στιγμή να το πω. Πρέπει να είναι ο τελευταίος μου κύκλος για να ολοκληρωθεί αυτή η εμπειρία ζωής όμορφα, χωρίς να κουραστώ και να κουραστεί και ο κόσμος. Πρέπει να προχωρήσω για να κάνω και άλλα πράγματα να κάνω πράγματα που δεν προλάβαινα τώρα. Έπρεπε να το πω δημόσια για να δεσμευτώ. Βέβαια, μου λείπει πολύ. Δεν θέλω να το κάνω ξανά αλλά αν υπάρξει ένα νέο πρότζεκτ που να αφορά τη μόδα και να μου αρέσει, με χαρά να το κάνω».Ο Στέλιος Κουδουνάρης τόνισε ότι η αυστηρότητά του ως κριτής στο My Style Rocks οφειλόταν στην επιθυμία του να βοηθήσει τις διαγωνιζόμενες να εξελιχθούν. «Ήταν διαγωνισμός. Ο λόγος που ήμουν αυστηρός ήταν γιατί ήθελα οι κοπέλες να εξελιχθούν. Ήταν μια καταγραφή πραγματικών αντιδράσεων. Είχα μεγάλη αδυναμία σε όλα τα κορίτσια. Όταν βλέπεις ένα κορίτσι να μην έρχεται στο γύρισμα, λογικό είναι να ενδιαφέρεσαι και να ανησυχείς. Περάσαμε πολύ ωραία στο My style rocks. Το παιχνίδια έχει μάθει τον κόσμο πολλά πράγματα για τη μόδα», επισήμανε.Στη συνέχεια, ο Στέλιος Κουδουνάρης ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρουν τηλεοπτικές προτάσεις που δεν σχετίζονται με τη μόδα. «Τα πράγματα που δεν αφορούν τη μόδα και μου έχουν προταθεί, δεν με αφορούν. Υπάρχει μια ιδέα στον αέρα για ένα καινούργιου πρότζεκτ, έχει να κάνει με τη μόδα. Δεν θέλω να σταματήσω την τηλεόραση γιατί μου αρέσει, μου αρέσει και το πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.Φωτογραφία: NDPPHOTO