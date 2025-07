Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της: «Είναι τρομακτικό να αποφασίζεις να τα πεις όλα»

Ή ηθοποιός έγινε γνωστή στον ρόλο της κόρης του Εντ Ο’Νιλ και της Κέιτι Σαγκάλ στη σειρά «Παντρεμένοι με Παιδιά»

H Άπλγκεϊτ στη σειρά Dead to Me στο Netflix

Μετά τη διάγνωση σκλήρυνσης κατά πλάκας και μια πορεία δεκαετιών στον χώρο της υποκριτικής, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποφάσισε να ετοιμάσει την αυτοβιογραφία της, με τίτλο «». Το βιβλίο, που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2026 από τον εκδοτικό οίκο Little, Brown and Company, περιλαμβάνει άγνωστες πτυχές από την ταραχώδη παιδική της ηλικία, τη διαδρομή της στον χώρο του θεάματος από την ηλικία των τριών ετών, προσωπικές μάχες με την εικόνα του σώματος και την κακοποίηση, αλλά και την επώδυνη αναμέτρηση με την απώλεια της κινητικότητας λόγω της νόσου.Το βιβλίο ξεκινά από την παιδική της ηλικία στο Λόρελ Κάνιον της Καλιφόρνιας τη δεκαετία του 1970, περιγράφει τις πρώτες εμπειρίες της στα γυρίσματα, αλλά και τον δύσκολο δρόμο που ακολούθησε λόγω κακοποιητικών βιωμάτων και διαταραχών που σχετίζονταν με την εικόνα του σώματός της. Όπως αναφέρει η ίδια: «Αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο όταν αναγκάστηκα να επιβραδύνω. Η σκλήρυνση κατά πλάκας με έκανε να αναθεωρήσω όσα θεωρούσα σημαντικά. Για πρώτη φορά είχα τον χρόνο να σταματήσω και να σκεφτώ. Είναι τρομακτικό να αποφασίζεις να τα πεις όλα, αλλά πιστεύω ότι τα βιβλία έχουν τη δύναμη να κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν λιγότερο μόνοι. Δεν θα είναι ένα δράμα, αλλά θα είναι αληθινό».Η Άπλγκεϊτ είχε πάρει τον ρόλο της Τζεν στη σειρά «Dead to Me» του Netflix λίγο πριν διαγνωστεί το 2021 με σκλήρυνση κατά πλάκας, κάτι που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Στο βιβλίο της περιλαμβάνει αναλυτικά την πορεία της με την ασθένεια, αλλά και τις δυσκολίες στο να αποδεχτεί την απώλεια της ταυτότητάς της ως ηθοποιού.Η επεξεργασία του βιβλίου γίνεται από την Bryn Clark, εκτελεστική συντάκτρια του Little, Brown and Company, ενώ η συμφωνία για τα δικαιώματα έκδοσης παγκοσμίως ολοκληρώθηκε μέσω της CAA. Όπως δηλώνει η Κλαρκ, «η Κριστίνα μιλά με ειλικρίνεια για το χάος της ζωής και απορρίπτει τη ψευδαίσθηση τελειότητας. Δεν έχουμε χρόνο για ψευτιές».Η ηθοποιός, γνωστή επίσης από τους ρόλους της στα «Friends», «Anchorman» και στο Broadway στο «Sweet Charity», δηλώνει ότι μέσα από αυτή την κατάθεση ψυχής επιδιώκει να αγγίξει ανθρώπους που έχουν βιώσει απώλειες, σωματικές ή ψυχικές. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχω πολλά να πω. Και τώρα είναι η στιγμή να τα πω».Φωτογραφία: Shutterstock