Eurovision 2025 - Απόψε στις 22:00 ο μεγάλος τελικός - H Κλαυδία θα εμφανιστεί στη 17η θέση

Η σειρά εμφάνισης και τα τραγούδια του τελικού



Πώς λειτουργεί η ψηφοφορία της Eurovision;

Η «Αστερομάτα» της Κλαυδίας

Με τη Βασιλεία να φιλοξενεί φέτος έναν από τους πιο απρόβλεπτους τελικούς της Eurovision , ο 69ος διαγωνισμός ξεκινάει απόψε στις 22:00, με την Ελλάδα να συμμετέχει με την Κλαυδία και το τραγούδι « Αστερομάτα ». Η ελληνική συμμετοχή, που είχε θετική απήχηση στον δεύτερο ημιτελικό, σημειώνοντας ρεκόρ προβολών στις ψηφιακές πλατφόρμες, εμφανίζεται στη 17η θέση και στοχεύει σε μια δυναμική παρουσία στη σκηνή του St. Jakobshalle.Η βραδιά μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το Δεύτερο Πρόγραμμα, με τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη στον σχολιασμό. Τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει η Τζένη Θεωνά.Αν και ηπροηγείται στις αποδόσεις από την πρώτη στιγμή του διαγωνισμού, τίποτα δεν είναι οριστικό. Στη δεύτερη θέση των προγνωστικών ακολουθεί η, ενώ την τρίτη καταλαμβάνει η. Την πεντάδα των επικρατέστερων συμπληρώνουν ηκαι η. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός της Eurovision έχει αποδείξει αρκετές φορές πως μπορεί να φέρει μεγάλες ανατροπές στα αποτελέσματα.: οι 20 που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς, οι «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Ελβετία. Η σειρά εμφάνισης έχει ως εξής: Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Ισραήλ, Λιθουανία, Ισπανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ισλανδία, Λετονία, Ολλανδία, Φινλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Ελλάδα, Αρμενία, Ελβετία, Μάλτα, Πορτογαλία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία.1. Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter2. Λουξεμβούργο – Λόρα Θορν – La poupée monte le son3. Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato4. Ισραήλ – Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise5. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys6. Ισπανία - Melody - Esa diva7. Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray8. Ηνωμένο Βασίλειο - Remember Monday - What The Hell Just Happened?9. Αυστρία – JJ – Wasted Love10. Ισλανδία - VAEB - Roa11. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi12. Ολλανδία - Claude - C’est la vie13. Φινλανδία – Έρικα Βίκμαν – Ich komme14. Ιταλία - Λούτσιο Κόρσι - Volevo essere un duro15. Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja16. Γερμανία - Abor & Tynna - Baller17. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα18. Αρμενία – Parg – Survivor19. Ελβετία - Zoë Më - Voyage20. Μάλτα – Μιριάνα Κόντε – Serving21. Πορτογαλία - Napa - Deslocado22. Δανία – Sissal – Hallucination23. Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu24. Γαλλία - Λουάν - Maman25. Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia26. Αλβανία - Shkodra Elektronike - ZjermΟι θεατές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες καλούνται να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τελικού. Οι ψήφοι μπορούν να υποβληθούν μέσω τηλεφώνου, SMS ή της επίσημης εφαρμογής Eurovision. Κάθε άτομο μπορεί να ψηφίσει έως και 20 φορές, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει για τη δική του χώρα.Οι ψήφοι του κοινού αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού αποτελέσματος, ενώ το υπόλοιπο 50% καθορίζεται από μια επαγγελματική κριτική επιτροπή σε κάθε χώρα.Η βαθμολογία των επιτροπών βασίζεται στις εμφανίσεις των καλλιτεχνών το βράδυ της Παρασκευής (jury final), οι οποίες δεν μεταδίδονται τηλεοπτικά.Αφού ολοκληρωθεί η ψηφοφορία του κοινού, ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα παρουσιάζει τη βαθμολογία της επαγγελματικής επιτροπής. Η ανώτερη βαθμολογία που μπορεί να δοθεί είναι οι «δώδεκα βαθμοί». Έπειτα, συγκεντρώνονται και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού από όλες τις χώρες, προσθέτοντας μία τελική βαθμολογία για κάθε τραγούδι.Από το 2024, θεατές από όλο τον κόσμο μπορούν πλέον να ψηφίζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια 24 ώρες πριν από τον Μεγάλο Τελικό. Η αλλαγή αυτή δίνει τη δυνατότητα και σε πολίτες χωρών εκτός διαγωνισμού να ψηφίσουν διαδικτυακά στους ημιτελικούς και τον τελικό. Οι ψήφοι τους μετατρέπονται σε βαθμούς που έχουν ίδιο βάρος με μία συμμετέχουσα χώρα.Άλλη σημαντική αλλαγή φέτος είναι πως στον Μεγάλο Τελικό η ψηφοφορία ανοίγει λίγο πριν ξεκινήσει το πρώτο τραγούδι, παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια των εμφανίσεων και κλείνει περίπου 40 λεπτά μετά το τέλος του τελευταίου τραγουδιού.Η «Αστερομάτα» σε μουσική και στίχους των Arcade και της Κλαυδίας, μιλάει για τον αποχωρισμό και το ταξίδι προς το φως, αναδεικνύοντας μια πτυχή της ελληνικής ιστορίας που παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη. Η έμπνευση για το κομμάτι αντλήθηκε από την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και τη γενοκτονία των Ποντίων, με την 22χρονη ερμηνεύτρια να συνδέεται προσωπικά με το θέμα, καθώς η οικογένειά της είναι ποντιακής καταγωγής.Ο τίτλος του τραγουδιού παραπέμπει σε έναν παραδοσιακό χαρακτηρισμό που χρησιμοποιούνταν στη Σμύρνη για τις γυναίκες με εντυπωσιακά, φωτεινά μάτια – τις «αστερομάτες». Το τραγούδι περιλαμβάνει επίσης τη λέξη cevher (τζεβχέρ), που σημαίνει πολύτιμος λίθος, κόσμημα ή θησαυρός. Στην ελληνική παράδοση, η λέξη «τζιβαέρι» χρησιμοποιείται μεταφορικά για να εκφράσει βαθιά αγάπη και εκτίμηση, αναφερόμενη σε κάποιο πρόσωπο ή πράγμα που θεωρείται πολύτιμο και ανεκτίμητο, όπως ένας θησαυρός.Η Κλαυδία είχε αναφέρει ότι η δημιουργία του τραγουδιού ξεκίνησε από μια προσωπική ανάγκη σύνδεσης με την ιστορία και την ταυτότητά της: «Γενικά είχαμε στο μυαλό μας ανέκαθεν να φτιάξουμε ένα κομμάτι, με το οποίο να μπορώ να ταυτιστώ εγώ, το οποίο θα με συνδέει και με κάποιον τρόπο και κάπως έτσι ήρθε η έμπνευση. Το τραγούδι μιλάει για ξεριζωμό και προσφυγιά. Η χώρα μας είναι μια χώρα που έχει βιώσει αυτά τα συναισθήματα. Από την ιστορία των παππούδων μας και το βλέπουμε και σήμερα σε αυτούς που έρχονται στη χώρα μας για μια καλύτερη ζωή. Εμένα η οικογένειά μου είναι ποντιακής καταγωγής, είναι πρόσφυγες και έτσι συνδέομαι με το κομμάτι. Η γιαγιά μου, η γιαγιά Κλαυδία, μου έχει πει ιστορίες, μου έχει πει για την οικογένειά της, πώς έφυγαν τότε με τον ξεριζωμό και πήγαν στη Σοβιετική Ένωση, οι γονείς μου γεννήθηκαν εκεί, μεγάλωσαν εκεί μέχρι μια ηλικία και επέστρεψαν στην Ελλάδα το 1991 και ξεκίνησαν εδώ μια καινούργια ζωή».