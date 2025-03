One Battle After Another: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας ταινίας του Πολ Τόμας Άντερσον με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Η Warner Bros. Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της ταινίας « One Battle After Another » του Πολ Τόμας Άντερσον , με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και τον Σον Πεν . Πρόκειται για το νέο φιλμ του Άντερσον μετά το «Πίτσα Γλυκόριζα» του 2021, το οποίο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 26 Σεπτεμβρίου.Λίγα πράγματα είναι γνωστά γύρω από την πλοκή της ταινίας, με τα αμερικανικά Μέσα να αναφέρουν πως το «One Battle After Another» βασίζεται στο μυθιστόρημα «Βάινλαντ» του Τόμας Πίντσον.Το «One Battle After Another» θα προβληθεί σε πολλές οθόνες IMAX, καθώς και σε επιλεγμένες αίθουσες που υποστηρίζουν τις μορφές 70mm και Vista Vision. Πηγές αναφέρουν ότι ο 'Αντερσον δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την ιδέα μιας πρεμιέρας σε φθινοπωρινό Φεστιβάλ. Αν όμως συμβεί, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θεωρείται ο πιθανότερος προορισμός.Η ταινία αναμένεται να είναι η πιο ακριβή παραγωγή του διάσημου σκηνοθέτη καθώς φημολογείται ότι κόστισε πάνω από 140 εκατομμύρια δολάρια.