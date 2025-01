Φόνισσα: Στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς για τον Ρόμπερτ Εγκερς

Ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Έγκερς

Σε αφιέρωμα του IndieWire αρκετοί σκηνοθέτες μοιράστηκαν τις αγαπημένες τους ταινίες για το 2024, ανάμεσά τους και ο, ο οποίος ξεχώρισε τη «» τηςως μία από τις κορυφαίες ταινίες της χρονιάς.Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, το IndieWire προσκάλεσε σκηνοθέτες που άφησαν το στίγμα τους το 2024 να επιλέξουν και να σχολιάσουν τις ταινίες που τους εντυπωσίασαν περισσότερο. Στη φετινή λίστα, ξεχώρισε ο Ρόμπερτ Εγκερς, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της πρόσφατης κυκλοφορίας του «». Ο Εγκερς, γνωστός για τα ατμοσφαιρικά και ψυχολογικά του έργα όπως το «Lighthouse» και το «Witch», ανέδειξε μια σειρά από ταινίες που έχουν τραβήξει την προσοχή κοινού και κριτικών.Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε το «Anora» του Σον Μπέικερ και το «Substance» της Κοραλί Φαρζά. Ωστόσο, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές του ήταν η «Φόνισσα», η κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την Εύα Νάθενα. Ο Εγκερς χαρακτήρισε την ταινία ως «άψογα σκηνοθετημένη» και τόνισε ότι δεν έλαβε την αναγνώριση που της άξιζε.Πιο συγκεκριμένα ο Εγκερς έγραψε: «Λόγω της κυκλοφορίας του «Nosferatu» δεν πρόλαβα να δω πολλές νέες ταινίες φέτος, και ειδικά αυτή τη σεζόν. Αλλά εδώ είναι μερικά πράγματα που είδα και θαύμασα. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, λάτρεψα το «Anora» και το «The Substance». Και οι δύο ταινίες εκτέλεσαν τέλεια τα εντελώς συγκεκριμένα οράματά τους με κάθε τρόπο. Το «Girl with the Needle» του Μάγκνους φον Χορν, το «Φόνισσα» της Εύα Νάθενα και «Ο Πρώτος Οιωνός» της Αρκασα Στίβενσον ήταν όλα άψογα σκηνοθετημένα και έλαβαν ελάχιστη προσοχή. Οι ερμηνείες της Βικτόρια Κάρμεν Σόνε και της Τρίνε Ντίρχολμ στο «The Girl with the Needle» ήταν εμπνευσμένες και δυνατές. Μου άρεσαν επίσης όλες οι ερμηνείες στο «Babygirl» από τη Νικόλ Κιντμαν μέχρι τον Αντόνιο Μπαντέρας. Η Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο Κρις Χέμσγουορθ ήταν και οι δύο εξαιρετικοί στο «Furiosa». Και μου άρεσε πολύ το «Fancy Dance» στη σταθερή, οικονομική αφήγηση του. Στην άλλη άκρη του φάσματος, τα πρακτικά εφέ στο «Alien: Romulus» ήταν εξαιρετικά. Πριν από δέκα λεπτά, μόλις επέστρεψα στο σπίτι από το «Mufasa» με την οικογένειά μου. Ηταν πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις τι έφερε η μοναδική φωνή του Μπάρι Τζένκινς σε αυτή την τεράστια blockbuster ταινία. Επίσης, βγάζω το καπέλο για την αποκατάσταση του «Redwood Creek» και την κυκλοφορία Blu-Ray της ταινίας του 1926 «By the Law» του Λεβ Κουλέσωφ. Δεν το είχα δει μέχρι φέτος. Ανυπομονώ να δω το «The Brutalist» στη μεγάλη οθόνη το συντομότερο δυνατό».