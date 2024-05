Mon Amour: Έσπασε όλα τα ρεκόρ - Έγινε το πρώτο γαλλικό τραγούδι με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify

Κλείσιμο

Ποιος είναι ο Slimane

Ο Slimane δεν είναι άγνωστος στη Γαλλία και η νίκη του στο «Voice» το 2016 τον οδήγησε να γίνει σταρ. Με σχεδόν 3 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify και 2 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, ο Γάλλος ξεκίνησε την καριέρα του στα πιάνο μπαρ του Pigalle, της μοντέρνας περιοχής του Παρισιού που φιλοξενεί το διάσημο Moulin Rouge.



Έκτοτε, ο Slimane σημειώνει μια εντυπωσιακή σόλο καριέρα και μετρά πάνω από 25 τραγούδια στο γαλλικό Singles Chart. Έχει επίσης συμμετάσχει σε διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα, όπως το «Nouvelle Star», τη γαλλική εκδοχή του «Pop Idol», αλλά και το τηλεπαιχνίδι «Fort Boyard».



Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1989 στο Σελ του Σεν-ε-Μαρν της Γαλλίας και έχει αλγερινή καταγωγή από τους παππούδες του, οι οποίοι μετανάστευσαν στο Παρίσι. Πριν το Voice, ο Γάλλος που κέρδισε το κοινό και τις κριτικές επιτροπές της Eurovision, δημοσίευε διαδικτυακά, τραγούδια του. Το «Mon Amour» με το οποίο κατέκτησε την 4η θέση στη Eurovision, γράφτηκε από τον ίδιο τον Slimane. Έχει μια κόρη, στην οποία και αφιέρωσε τη συμμετοχή του στη Eurovision.



Όσον αφορά στη μουσική και τα αγαπημένα του τραγούδια, ο Slimane λατρεύει τις δυναμικές και όπως έχει δηλώσει, θεωρεί κορυφαία τραγούδια το «Black To Black» της Amy Winehouse , το «Ain't No Sunshine» του Bill Withers και το «I Wanna Dance With Somebody» της Whitney Houston.



Το Instagram του μετρά 1,5 εκατομμύρια ακολούθους, ο αριθμός των οποίων αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο, μετά τη φήμη που απέκτησε στο Μάλμε. Οι περισσότερες από τις αναρτήσεις του αφορούν κάποια επαγγελματική του φωτογράφιση, αλλά ο Slimane ανεβάζει και κάποια πιο αυθόρμητα στιγμιότυπα.



Μπορεί να μην ήταν η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision και να κατέκτησε την τέταρτη θέση, το τραγούδι όμως του Slimane, κέρδισε τον θαυμασμό και την αγάπη του κόσμου. Η μπαλάντα πλέον σημείωσε κι ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, καθώς μέσα σε 24 ώρες, έγινε το πρώτο γαλλικό τραγούδι στην ιστορία του Spotify, που ξεπερνάει τα 2 εκατομμμύρια streams. Ο τραγουδιστής, ευχαρίστησε συγκινημένος τον κόσμο με ένα βίντεο που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο Instagram, λέγοντας: «Καλησπέρα φίλοι, ελπίζω να είστε καλά. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί νιώθω πραγματικά συγκινημένος. Είμαι τόσο χαρούμενος. Την περασμένη Κυριακή 'σπάσαμε' ένα ιστορικό ρεκόρ με το Mon Amour. Έγινε το γαλλικό τραγούδι με τα περισσότερα streaming στην ιστορία του Spotify, μέσα σε 24 ώρες. Ήταν περισσότερα από 2.000.000». Ο Slimane και η ερμηνεία του αποθεώθηκαν τόσο από το Μalmö Arena, όσο και από τους τηλεθεατές που έβλεπαν τον 34χρονο να τραγουδάει αρκετά μέτρα μακριά από το μικρόφωνο και να μην χάνεται το εύρος της φωνής του. Το τραγούδι έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, που συνεχίζει να αναδημοσιεύεται όλο και περισσότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με διθυραμβικά σχόλια για τον Γάλλο τραγουδιστή.