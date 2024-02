Βίντεο: Το πριβέ πάρτι έκπληξη με την Τζένιφερ Λόπεζ για εγκαίνια ξενοδοχείου στο Ντουμπάι - Ποιοι παραβρέθηκαν

Η Vanessa Hudgens και η Emma Raducanu, η Naomi Campbell και η Jennifer Lopez, καθώς και ο Vincent Cassel στο Ντουμπάι (Credits: Getty Images για το One&Only) Vanessa Hudgens, Jennifer Lopez και Naomi Campbell στο κόκκινο χαλί (Credits: Getty Images για το One&Only)

παρευρέθηκαν στο Ντουμπάι , μια πόλη που είναι γνωστή για τους υπερθετικούς χαρακτηρισμούς.Διάσημοι καλλιτέχνες όπως η Jennifer Lopez , η, η Vanessa Hudgens, ο Mark Ronson, ο Idris Elba, οκαι η Isabelle Huppert έδωσαν το παρών σε αυτήν την εντυπωσιακή εκδήλωση., της μουσικής, της μόδας και του αθλητισμού περιλάμβανε τη Jennifer Lopez (τραγουδίστρια και ηθοποιό), τη Naomi Campbell (μοντέλο), τη Vanessa Hudgens (ηθοποιό), τον Mark Ronson (DJ και παραγωγό), τον Idris Elba (DJ) και τη Sabrina Elba (μοντέλο), τον Vincent Cassel (ηθοποιό), την Angelababy (ηθοποιό), την Isabelle Huppert (ηθοποιό), τον David Gandy (μοντέλο), τον Esai Morales (ηθοποιό), την Eva Apio (μοντέλο), την Emma Raducanu (τενίστρια), τη Nancy Ajram (τραγουδίστρια), τον Sidharth Malhotra (ηθοποιό), τη Kiara Advani (ηθοποιό), τη Malaika Arora (ηθοποιό), τη Mara Hoffman (σχεδιάστρια μόδας), τη Ramla Ali (πυγμάχο) και τη Nicola Roberts (τραγουδίστρια), οι οποίοι έλαμψαν στο opening, συνοδευόμενοι από μια επιλεγμένη λίστα καλεσμένων από όλο τον κόσμο, και είχαν την ευκαιρία να είναι οι πρώτοι που βίωσαν την εμπειρία των εγκαινίων υπερπολυτελούς ξενοδοχείου που ανήκει σε γνωστή αλυσίδα.Στα μοναδικά στιγμιότυπα από το μοναδικό opening, συμπεριλήφθη, όπουπραγματοποίησε μια εμφάνιση έκπληξη στο Sphere στο The Link. Η Jennifer Lopez εντυπωσίασε τους καλεσμένους: Jenny From the Block, Can’t Get Enough, το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της This is Me...Now, και Get Right.Δείτε βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr:, η Jennifer Lopez ανέβηκε στα decks μαζί με τον επτά φορές βραβευμένο με Grammy Mark Ronson, χαρίζοντας στους καλεσμένους ένα μοναδικό live performance. Ο διάσημος ηθοποιός και DJ Idris Elba πήρε τη σκυτάλη στα decks, με ένα DJ set που έκανε το πάρτι να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.