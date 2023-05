Eurovision: Τα προγνωστικά δείχνουν την Κύπρο στον τελικό και την Ελλάδα εκτός - Θα κάνει την ανατροπή ο Victor Vernicos;

Andrew Lambrou με το τραγούδι «Break a Broken Heart» για την Κύπρο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για τον

με το «What They Say» για την Ελλάδα, δεν είναι τόσο ενθαρρυντικές.

Λίγο καιρό πριν, και

. Συγκεκριμένα, το BBC προβλέπει πως η Ελλάδα και το «What They Say» θα αποκλειστούν στον δεύτερο ημιτελικό, με αποτέλεσμα η χώρα να μη συμμετέχει στον μεγάλο τελικό του 67ου διαγωνισμού. Το εν λόγω δημοσίευμα αναρτήθηκε επίσης, από τον Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα, που μεταδίδει τη φετινή διοργάνωση, οπότε φέρει μεγάλη βαρύτητα. Σύμφωνα με όσα γράφει, το τραγούδι που εκπροσωπεί φέτος τη χώρα με τίτλο «What they say», «δεν είναι εκείνο που θα μπορούσε να δώσει μια ιδιαίτερη κορύφωση, ούτε έχει κάποια θεαματική παρουσίαση».



Το «What They Say» του Victor Vernicos

Ο 16χρονος Victor Vernicos έχει γράψει μόνος του το τραγούδι για την Eurovision 2023, με τίτλο «What They Say». Είναι ένα τραγούδι που έγραψε μετά από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του, και ως εκ τούτου σημαίνει πολλά για εκείνον. «Το τραγούδι μου είναι ένα τραγούδι για μια πολύ αληθινή εμπειρία που βίωσα. Μια εμπειρία για την οποία πάντοτε ήθελα να γράψω» είχε πει ο Victor μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.



«Έτσι, κάποια στιγμή, όταν σήκωσα την κιθάρα μου, μελωδίες και λέξεις ξεπήδησαν από μέσα μου. Από την πρώτη στιγμή που δημιούργησα αυτό το τραγούδι, πίστεψα ότι όσοι το ακούσουν θα το νιώσουν και θα το κρατήσουν στην καρδιά τους, όπως έκανα και εγώ τα δύο τελευταία χρόνια πριν το κυκλοφορήσω», συμπλήρωσε.



Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον δεύτερο ημιτελικό είναι η εξής: Δανία, Αρμενία, Ρουμανία, Εσθονία, Βέλγιο, Κύπρος, Ισλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία, Γεωργία, Σαν Μαρίνο, Αυστρία, Αλβανία, Λιθουανία, Αυστραλία.

Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και της περσινής νικήτριας Ουκρανίας, δεν διαγωνίζονται, αφού προκρίνονται απευθείας στον τ

ελικό της Eurovision.

Στον αποψινό Β’ Ημιτελικό ψηφίζουν Ισπανία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Υπενθυμίζεται ότι από φέτος θα ισχύσουν αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, καθώς αποκλειστικά και μόνο οι θεατές, θα καθορίσουν τα τραγούδια που προκρίνονται από τους δύο Ημιτελικούς στον Μεγάλο Τελικό, ενώ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου σε θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό («Rest Of The World»).



Με φωτιές και καταρράκτες ο Andrew Lambrou



Τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού επιμελήθηκαν οι Jimmy Jansson και Thomas Stengaard -γνωστοί για άλλα πρότζεκτ από παλαιότερες Eurovision του με τη συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν, της Γερμανίας, της Κύπρου, της Δανίας και του Αγίου Μαρίνου.

Στον δεύτερο ημιτελικό της, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 22:00, θα διαγωνιστούν συνολικά 16 χώρες, με τις συμμετοχές της Ελλάδας και της Κύπρου να διεκδικούν μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.Τα προγνωστικά μέχρι στιγμής, δείχνουν μία σίγουρη πρόκριση του Όπως καταγράφουν τα προγνωστικά, η ελληνική συμμετοχή εκτιμάται ότι δεν θα καταφέρει να περάσει στον τελικό του διαγωνισμού, αφού όχι μόνο δεν είναι στην δεκάδα των στοιχημάτων αλλά σημειώνει και πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, ομε το τραγούδι του βρίσκονται στη 13η θέση. Κάτω από την Ελλάδα, είναι η Ισλανδία, η Ρουμανία και ο Άγιος Μαρίνος.Από την άλλη πλευρά, τα προγνωστικά για την Κύπρο δείχνουν πως θα περάσει στον μεγάλο τελικό, αφού ο Lambrou έχει εντυπωσιάσει μετά τη δεύτερη πρόβα του, δείχνοντας ότι θα κατακτήσει τη 4η θέση από τις 10 συνολικά που θα περάσουν στον τελικό.Σύμφωνα με τις μεγαλύτερες στοιχηματικές εταιρείες της Ευρώπης, Αυστρία, Αυστραλία, Κύπρος, Αρμενία, Σλοβενία, Λιθουανία, Γεωργία, Βέλγιο, Πολωνία, Εσθονία, είναι οι δέκα χώρες που θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου και θα συναντήσουν τις δέκα χώρες του Α’ Ημιτελικού και τις Big 5 με την περσινή νικήτρια Ουκρανία.Ο Andrew Lambrou που εκπροσωπεί για φέτος την Κύπρο, εντυπωσίασε στις πρόβες του, αποκαλύπτοντας τα σκηνικά που επέλεξε για φέτος η κυπριακή αποστολή. Ο τραγουδιστής έδωσε ένα σόου με αντιφατικά εφέ, αφού από τη μία «καίγεται» στις φλόγες και από την άλλη «ρέει» ανάμεσα σε καταρράκτες.Τα μεγάλα φαβορί διαγωνίστηκαν στον πρώτο ημιτελικό, συνεπώς στον αποψινό ημιτελικό, θα υπάρχει ένα πλεονέκτημα για τις διαγωνιζόμενες χώρες.Σε κάθε περίπτωση, οι ανατροπές πάντα έχουν θέση σε έναν διαγωνισμό, όπως αυτόν της Eurovision.