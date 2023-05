Κλείσιμο

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Λίβερπουλ, όπου σήμερα, Πέμπτη 11 Μαΐου, στις 22:00, πραγματοποιείται ο Β’ Ημιτελικός του 67ou Διαγωνισμού Τραγουδιού της, στον οποίο διαγωνίζεται ημε τονκαι μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα (στο studio θα βρίσκεται ο Δημήτρης Μεϊδάνης που θα καλύπτει τα διαφημιστικά διαλείμματα με συνεντεύξεις και στοιχεία από την ιστορία του διαγωνισμού), καθώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.Η Ελλάδα εμφανίζεται στην 8η θέση με τον Βίκτωρα Βερνίκο να ερμηνεύει το «What They Say», μία φεστιβαλική και δυναμική ρυθμική μπαλάντα που ο ίδιος έγραψε στα 14 του, για να μοιραστεί ένα προσωπικό του βίωμα. Τη σκηνική παρουσία υπογράφει ο διευθυντής Μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνος Ρήγος και την ενδυματολογική επιμέλεια του Βίκτωρα έχει αναλάβει ο Γιώργος Σεγρεδάκης.Στον σχολιασμό του Β’ Ημιτελικού, όπως και του Μεγάλου Τελικού (Σάββατο 13/5) θα είναι η Μαρία Κοζάκου και η Τζένη Μελιτά.Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό: Δανία, Αρμενία, Ρουμανία, Εσθονία, Βέλγιο, Κύπρος, Ισλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία, Γεωργία, Σαν Μαρίνο, Αυστρία, Αλβανία, Λιθουανία, Αυστραλία.Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και της περσινής νικήτριας Ουκρανίας, δεν διαγωνίζονται, αφού προκρίνονται απευθείας στον Τελικό της Eurovision.Στον αποψινό Β’ Ημιτελικό ψηφίζουν Ισπανία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.Υπενθυμίζεται ότι από φέτος θα ισχύσουν αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, καθώς αποκλειστικά και μόνο οι θεατές, θα καθορίσουν τα τραγούδια που προκρίνονται από τους δύο Ημιτελικούς στον Μεγάλο Τελικό, ενώ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου σε θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό («Rest Of The World»).