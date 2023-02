My Style Rocks: Oι σημερινές εμφανίσεις γεννούν... απορίες

Κλείσιμο

Στο σημερινό επεισόδιο του « My Style Rocks », ορισμένα looks φαίνονται κάπως… μπερδεμένα και κάνουν τους κριτές να αναρωτηθούν μήπως οι διαγωνιζόμενες για αλλού ξεκίνησαν και… αλλού κατέληξαν, σήμερα στις 17.00 στο My Style Rocks! Παράλληλα, κάποιες fashionistas έχουν ήδη έτοιμη την απάντηση σε οποιοδήποτε σχόλιο ακούσουν.Ποια εμφάνιση ενθουσιάζει τον Δημήτρη Σκουλό; Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προσκαλεί μια διαγωνιζόμενη… να «έρθει» επιτέλους στο My Style Rocks! Από ποια fashionista ζητά ο Στέλιος Κουδουνάρης να δείξει τη θηλυκότητά της;