Oasis: Το ντοκιμαντέρ της μεγάλης επιστροφής τους έρχεται στις αίθουσες το φθινόπωρο
Το πρότζεκτ φέρει την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ
Η πολυσυζητημένη επανένωση των Oasis, που εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του 2025, ετοιμάζεται να μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.
Το ντοκιμαντέρ που μέχρι στιγμής δεν έχει τίτλο, αποτελεί συμπαραγωγή των Magna Studios και Sony Music Vision και αναμένεται να προβληθεί σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και αίθουσες IMAX στις 11 Σεπτεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμο παγκοσμίως μέσω του Disney+.
Το πρότζεκτ φέρει την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού του Peaky Blinders και σεναριογράφου της επερχόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ντίλαν Σάουθερν και Γουίλ Λάβλεϊς.
Η ταινία καταγράφει την επιστροφή των Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ στη σκηνή μέσα από την περιοδεία «Oasis Live '25», η οποία θεωρήθηκε μία από τις πιο αναμενόμενες επανενώσεις στην ιστορία της μουσικής. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αποκλειστική πρόσβαση σε πρόβες, παρασκήνια και εμφανίσεις, αλλά και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των δύο αδερφών έπειτα από 25 χρόνια. Παράλληλα, εξετάζει τον αντίκτυπο της επανένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιρροή της μουσικής των Oasis σε διαφορετικές γενιές θαυμαστών.
Ο Στίβεν Νάιτ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα της ταινίας, λέγοντας: «Ανυπομονώ πραγματικά να δει ο κόσμος αυτή την ταινία. Πιστεύω ότι αποτυπώνει το πνεύμα και το συναίσθημα μιας παγκόσμιας στιγμής και δικαιώνει την ιδιοφυΐα δύο εξαιρετικών ανθρώπων». Στη συνέχεια, εξήγησε πως στόχος του ήταν να αποτυπώσει όχι μόνο την ιστορία του συγκροτήματος, αλλά και τη σχέση του με το κοινό του. «Ήθελα να αφηγηθώ όχι μόνο την ιστορία των αδελφών και του συγκροτήματος, αλλά και των θαυμαστών, των οποίων η ζωή επηρεάστηκε βαθιά από τη μουσική τους και σε ορισμένες περιπτώσεις άλλαξε για πάντα», συμπλήρωσε.
Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Sam Bridger και Guy Heeley, ενώ στους εκτελεστικούς παραγωγούς συγκαταλέγονται οι Marisa Clifford και Tom Mackay, σύμφωνα με το Variety.
The Oasis tour documentary from Steven Knight has been picked up by Disney, with a limited theatrical release on IMAX screens and other cinemas now set for September 11 before a Disney+ streaming launch. https://t.co/SeiLOf6Vdn— Variety (@Variety) May 8, 2026
