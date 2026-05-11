Αναστάσης Ροϊλός: Με ενόχλησε που βγήκαν φωτογραφίες για την προσωπική μου ζωή, δεν είναι όλα για πούλημα
Αναστάσης Ροϊλός: Με ενόχλησε που βγήκαν φωτογραφίες για την προσωπική μου ζωή, δεν είναι όλα για πούλημα
Δεν το διαφήμισα, δεν έδωσα ποτέ στοιχεία για το πού είμαστε, είπε ο ηθοποιός
Την ενόχλησή του για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από την προσωπική του ζωή εξέφρασε ο Αναστάσης Ροϊλός, ξεκαθαρίζοντας πως θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν όρια στην έκθεση των προσωπικών δεδομένων και πως δεν μπορούν όλα να γίνονται αντικείμενο δημόσιας προβολής.
Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα με τον ηθοποιό και τη Στέλλα Ψαρουδάκη από κοινή βόλτα τους, με τον ίδιο να σχολιάζει σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο «Super Κατερίνα» πως εκείνος και η σύντροφός του προσπάθησαν με κάθε τρόπο να προστατέψουν τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας.
Πιο αναλυτικά, ο Αναστάσης Ροϊλός τόνισε πως δεν κρίνει όποιον προβάλλει την προσωπική του ζωή, ο ίδιος ωστόσο έχει διαφορετική προσέγγιση. Όπως είπε: «Με ενόχλησε που βγήκαν φωτογραφίες για την προσωπική μου ζωή, γιατί δεν το διαφήμισα, δεν έδωσα ποτέ στοιχεία, για το πού είμαστε. Καταλαβαίνω ότι στη δουλειά μας, από ένα σημείο και μετά είναι αδύνατο να κρατήσεις κάποια πράγματα κρυφά. Όσο μπορέσαμε να το προστατεύσουμε είναι καλό. Τώρα σίγουρα περνάει σε μια άλλη φάση, όταν βγαίνει μια πληροφορία. Από εκεί και πέρα, προσπαθώ και λέω "εντάξει, και τι έγινε". Δεν κρίνω κάποιον που μπορεί να προβάλλει την προσωπική του ζωή. Ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά. Για μένα όμως, είναι ένα κομμάτι που θεωρώ ότι είναι μια ασφάλεια, το να γυρνάω κάπου και να είμαστε κάτι άλλο, να είναι κάτι δικό μου. Δεν είναι όλα για πούλημα. Όταν το πουλάει ο άλλος».
Δείτε το βίντεο
Πριν από περίπου έναν μήνα κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα του Αναστάση Ροϊλού με την ηθοποιό Στέλλα Ψαρουδάκη να περπατούν χέρι χέρι και να φιλιούνται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP
Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα με τον ηθοποιό και τη Στέλλα Ψαρουδάκη από κοινή βόλτα τους, με τον ίδιο να σχολιάζει σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο «Super Κατερίνα» πως εκείνος και η σύντροφός του προσπάθησαν με κάθε τρόπο να προστατέψουν τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας.
Πιο αναλυτικά, ο Αναστάσης Ροϊλός τόνισε πως δεν κρίνει όποιον προβάλλει την προσωπική του ζωή, ο ίδιος ωστόσο έχει διαφορετική προσέγγιση. Όπως είπε: «Με ενόχλησε που βγήκαν φωτογραφίες για την προσωπική μου ζωή, γιατί δεν το διαφήμισα, δεν έδωσα ποτέ στοιχεία, για το πού είμαστε. Καταλαβαίνω ότι στη δουλειά μας, από ένα σημείο και μετά είναι αδύνατο να κρατήσεις κάποια πράγματα κρυφά. Όσο μπορέσαμε να το προστατεύσουμε είναι καλό. Τώρα σίγουρα περνάει σε μια άλλη φάση, όταν βγαίνει μια πληροφορία. Από εκεί και πέρα, προσπαθώ και λέω "εντάξει, και τι έγινε". Δεν κρίνω κάποιον που μπορεί να προβάλλει την προσωπική του ζωή. Ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά. Για μένα όμως, είναι ένα κομμάτι που θεωρώ ότι είναι μια ασφάλεια, το να γυρνάω κάπου και να είμαστε κάτι άλλο, να είναι κάτι δικό μου. Δεν είναι όλα για πούλημα. Όταν το πουλάει ο άλλος».
Δείτε το βίντεο
Πριν από περίπου έναν μήνα κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα του Αναστάση Ροϊλού με την ηθοποιό Στέλλα Ψαρουδάκη να περπατούν χέρι χέρι και να φιλιούνται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα