Τρύπες: 80.000 άνθρωποι να τραγουδάνε το «Δεν Χωράς Πουθενά» μαζί με τους Metallica, ποιος να το φανταζόταν;

βασικός συνθέτης και μπασίστας του συγκροτήματος, Γιώργος Καρράς εξέφρασε τα συναισθήματά του για την επιλογή των Metallica να παίξουν το κομμάτι τους, γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «

.



Δείτε την ανάρτησή του

βασικός κιθαρίστας του συγκροτήματος από το 1984 μέχρι τη διάλυσή του

Μπάμπης Παπαδόπουλος

Κλείσιμο

Μία από τις πολυσυζητημένες στιγμές της εμφάνισης των Metallica στο ΟΑΚΑ ήταν η επιλογή να ερμηνεύσουν το «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες , με μέλη του ελληνικού ροκ συγκροτήματος να σχολιάζουν θετικά τη συγκεκριμένη διασκευή.Την Κυριακή 10 Μαΐου, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Καρράς, μέλη της ροκ μπάντας, σχολίασαν με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επιλογή των Ρόμπερτ Τρουχίγιο και Κερκ Χάμετ να τιμήσουν την ελληνική ροκ σκηνή Αρχικά, οΧτες στο ΟΑΚΑ συνέβη ένα ωραίο μικρό μπέρδεμα πραγματικότητας. 80.000 άνθρωποι να τραγουδάνε το "Δεν Χωράς Πουθενά" μαζί με τους Metallica. Ποιος να το φανταζόταν; Το ωραίο με τα τραγούδια είναι ότι κάποια στιγμή σταματάνε να ανήκουν σε αυτούς που τα έγραψαν και πάνε όπου θέλουν. Και χτες πήγαν πολύ μακριά. Σεβασμός στους Metallica που το τόλμησαν με τον δικό τους τρόπο και κυρίως στον κόσμο που το έκανε δικό του από την πρώτη νότα. Τελικά κάπου χωράμε όλοι»Σε ξεχωριστή δημοσίευση, ο, έγραψε: «Οι Metallica στη χθεσινοβραδινή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του. Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν "καλά" αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το "Δεν χωράς πουθενά" αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».Το βράδυ του Σαββάτου χιλιάδες θεατές γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να παρακολουθήσουν την ιστορική συναυλία των Metallica. Μία από τις εκπλήξεις που ετοίμαζε το συγκρότημα στο κοινό, ήταν η στιγμή που παρουσίασαν μία διαφορετική εκδοχή από το συρτάκι του Ζορμπά και το «Δεν χωράς πουθενά».



