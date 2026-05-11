Γιάννης Σπαλιάρας: Είμαστε λίγοι οι Έλληνες ηθοποιοί που έχουμε κάνει Netflix
Θα μπορούσε να είχε πάει και καλύτερα στην Ελλάδα, σχολίασε, εννοώντας πως η πορεία του στο εξωτερικό δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα περίμενε
Στη μέχρι σήμερα πορεία του σε διεθνείς παραγωγές αναφέρθηκε ο Γιάννης Σπαλιάρας, επισημαίνοντας πως οι Έλληνες ηθοποιοί που έχουν καταφέρει να συμμετάσχουν σε σειρές του Netflix είναι λίγοι.
Το μοντέλο και ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου, αναφερόμενος σε διεθνείς συνεργασίες του, όπως ήταν η συμμετοχή του στη μεξικανική σειρά «El Señor de los Cielos» όπου υποδύθηκε έναν Έλληνα πρώην πράκτορα της CIA.
Ο Γιάννης Σπαλιάρας σχολίασε πως οι Έλληνες που έχουν καταφέρει να συμμετάσχουν σε μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού είναι ελάχιστοι. «Είμαστε νομίζω λίγοι», είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για τις συνεργασίες του με ξένες παραγωγές και πλατφόρμες όπως το Netflix και στη συνέχεια, άφησε να εννοηθεί πως η επαγγελματική του πορεία στο εξωτερικό δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα περίμενε στην Ελλάδα: «Θα μπορούσε να είχε πάει και καλύτερα στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι».
