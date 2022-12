Η μαγική εικόνα της Ελένης και η εξήγηση του Τσουρού

Κλείσιμο

Πολύ ωραία τα είπε ο Κώστας Τσουρός . Ο οποίος είναι από τους καλύτερους παρουσιαστές που διαθέτει η ελληνική τηλεόραση. Ούτε μασάει τα λόγια του, ούτε προσπαθεί να γίνεται αρεστός, ούτε χαρίζεται. Στην περίπτωση του Μαυρίκιου Μαυρικίου τα είπε κοφτερά αλλά με ευγένεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπορείς να λες την άποψή σου και την αλήθεια σου στην τηλεόραση, με όποιο τίμημα. Να μην «γλείφεις», να μην στρογγυλεύεις και πάνω απ’ όλα να μην κάνεις δημόσιες σχέσεις. Ε, ο Κώστας δεν λέει αυτά που θες ν’ ακούσεις αλλά αυτά που θέλει να πει.Μέρα που είναι και λίγο πριν την Πρωτοχρονιά σας αφιερώνω ένα πλάνο από αυτά που μαγνητίζουν. Σήμερα, όπως έγραφα στο γραφείο μου, κάτι τράβηξε το βλέμμα μου στα δεξιά που ήταν η τηλεόραση. Λογικό. Η Ελένη ήταν. Και, όχι πείτε μου, αντιστέκεσαι σε αυτό το πλάνο; Με τίποτα… Πόπη Τσαπανίδου αφήνει την δημοσιογραφία και την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων στο Open και στρέφει το βλέμμα της στην πολιτική. Και επίσημα η Πόπη θα είναι Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και της ευχόμαστε καλή επιτυχία γιατί είναι μία γυναίκα άξια και θαυμάσια. Φοβερή μαμά και απίστευτη γιαγιά. Break a leg, Πόπη μας. Εφτά τραγούδια βαθμολόγησαν σήμερα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ τα 70 μέλη της Επιτροπής Κοινού, που για πρώτη φορά μετέχει με αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού, το οποίο θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Λίβερπουλ. Οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια που άκουσε η Επιτροπή Κοινού είναι τα ακόλουθα: Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου «We are Young», Μελίσσα Μαντζούκη «Liar», Bίκτωρ Βερνίκος «What they say», Μόνικα «I’ m proud», Leon of Athens «Somewhere to go», Κλαυδία «Holy water», Μαρία Μαραγκού- Αντωνία Καούρη «Shout out». Για να δούμε τι θα δούμε και φέτος…Υπέγραψε και η Κατερίνα Καραβάτου για την παρουσίαση του «My style rocks» και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις για επιτροπή και παίκτριες, τυ παιχνιδιού που αρχίζει γυρίσματα την επόμενη εβδομάδα και κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιανουαρίου. Λογικά πάντως η τριάδα θα είναι : Ζενεβιέβ Μαζαρί, Δημήτρης Σκουλός και υπεροχότατος και αγαπημένος Στέλιος Κουδουνάρης. Εν αναμονή.ποιοι συνεργάτες τσακώθηκαν τόσο πολύ που δεν μιλιούνται πλέον αν και στο πάνελ δείχνουν… φίλοι;