Ο Ακύλας ξεσήκωσε τα πλήθη με τη συναυλία του στην Αθήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μετά την έναρξη του Akylas Press Star Tour στη Θεσσαλονίκη, ακολούθησε η εντυπωσιακή εμφάνιση του τραγουδιστή στην Τεχνόπολη





Μπροστά σε μια sold out Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, χιλιάδες θεατές δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, τραγουδώντας κάθε στίχο και συνοδεύοντας τον Ακύλα από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Η ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο καλλιτέχνης μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.



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Η παραγωγή εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή, με την παιδική χαρά που δεσπόζει στη σκηνή να αποτελεί το χαρακτηριστικό σκηνικό της περιοδείας. Οι χορογραφίες, οι φωτισμοί και η ασταμάτητη ενέργεια του Ακύλα κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια.





Η συναυλία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και πολλών γνωστών προσώπων, με πλήθος influencers και ανθρώπων της μουσικής και των media να δίνουν το παρών στην Τεχνόπολη. Ο Ακύλας τους ξεσήκωσε με την ενέργειά του επί σκηνής, ενώ δεν ήταν λίγες οι στιγμές που τραγουδούσαν όλοι μαζί δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.



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Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν, φυσικά, η ερμηνεία του «Ferto», με χιλιάδες φωνές να ενώνονται σε ένα από τα πιο δυνατά sing-along της συναυλίας. Παράλληλα, ο Ακύλας παρουσίασε τραγούδια από το album «PRESS START», αλλά και αγαπημένες ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι. Ιδιαίτερη έκπληξη αποτέλεσαν οι εμφανίσεις της Αντιγόνης, η οποία ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Jalla», καθώς και του Papazó, που τραγούδησε «Ατελιέ».



Μετά τη δυναμική έναρξη του Akylas Press Star Tour powered by ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη, ο Ακύλας συνέχισε την καλοκαιρινή του περιοδεία με επόμενο σταθμό την Αθήνα, χαρίζοντας στο αθηναϊκό κοινό μια εντυπωσιακή συναυλία.Μπροστά σε μια sold out Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, χιλιάδες θεατές δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, τραγουδώντας κάθε στίχο και συνοδεύοντας τον Ακύλα από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Η ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο καλλιτέχνης μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.Η παραγωγή εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή, με την παιδική χαρά που δεσπόζει στη σκηνή να αποτελεί το χαρακτηριστικό σκηνικό της περιοδείας. Οι χορογραφίες, οι φωτισμοί και η ασταμάτητη ενέργεια του Ακύλα κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια.Η συναυλία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και πολλών γνωστών προσώπων, με πλήθος influencers και ανθρώπων της μουσικής και των media να δίνουν το παρών στην Τεχνόπολη. Ο Ακύλας τους ξεσήκωσε με την ενέργειά του επί σκηνής, ενώ δεν ήταν λίγες οι στιγμές που τραγουδούσαν όλοι μαζί δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν, φυσικά, η ερμηνεία του «Ferto», με χιλιάδες φωνές να ενώνονται σε ένα από τα πιο δυνατά sing-along της συναυλίας. Παράλληλα, ο Ακύλας παρουσίασε τραγούδια από το album «PRESS START», αλλά και αγαπημένες ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι. Ιδιαίτερη έκπληξη αποτέλεσαν οι εμφανίσεις της Αντιγόνης, η οποία ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Jalla», καθώς και του Papazó, που τραγούδησε «Ατελιέ».





Τα social media γέμισαν με φωτογραφίες και βίντεο της συναυλίας, με στιγμιότυπα από το live να κυριαρχούν στις αναρτήσεις των fans. Η βραδιά δεν ολοκληρώθηκε με το τελευταίο τραγούδι. Μετά το τέλος της συναυλίας, ο Ακύλας παρέμεινε μέχρι αργά στον χώρο, φωτογραφήθηκε με τους θαυμαστές, υπέγραψε αυτόγραφα και αφιέρωσε χρόνο σε όσους περίμεναν υπομονετικά να τον συναντήσουν από κοντά, ανταποδίδοντας με τον δικό του τρόπο την αγάπη που εισέπραξε.