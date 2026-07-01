Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν: Ο γιος τους κάνει το ντεμπούτο του στο μόντελινγκ πρωταγωνιστώντας σε καμπάνια της Burberry
Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν: Ο γιος τους κάνει το ντεμπούτο του στο μόντελινγκ πρωταγωνιστώντας σε καμπάνια της Burberry
Η αδερφή του Μόουζες Μάρτιν έχει επίσης κάνει βήματα ως μοντέλο
Το ντεμπούτο του στο μόντελινγκ έκανε ο γιος της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, πρωταγωνιστώντας στη νέα διαφημιστική καμπάνια της Burberry.
Η φωτογράφιση, με τίτλο «Escape to the Countryside», είναι «εμπνευσμένη από τις ρίζες του brand στη φύση και την ιστορία του στην περιπέτεια», σύμφωνα με δελτίο Τύπου.
Ο 20χρονος Μόουζες Μάρτιν εμφανίζεται στις φωτογραφίες δίπλα στην Ίντι Κάμπελ, τη Νόρα Άταλ και τον Σανγκ Γου Κιμ, φορώντας κομμάτια, όπως ένα σακίδιο με το χαρακτηριστικό καρό της Burberry, καθώς και πόλο μπλούζα, T-shirt, πουκάμισο και άλλα ρούχα.
Φαίνεται ότι ο γιος των δύο σταρ που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Μπράουν δεν ακολουθεί μόνο τα βήματα της αδερφής του στο μόντελινγκ, αλλά και τη μουσική πορεία του πατέρα του. Το «For Hire», τραγούδι του συγκροτήματος του Μόουζες, People I’ve Met, αποτελεί το soundtrack της καμπάνιας με θέμα ένα road trip.
«Ένα road trip είναι κάτι πολύ βρετανικό, μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου, κατευθύνεσαι προς την εξοχή και βλέπεις πού θα σε βγάλει η μέρα», αναφέρει στο δελτίο Τύπου ο chief creative officer, Ντάνιελ Λι. «Αυτή η ιδέα της εξερεύνησης ήταν πάντα μέρος της Burberry. Το να ακούς μουσική σε μια μεγάλη διαδρομή γίνεται κομμάτι των αναμνήσεων που δημιουργείς στην πορεία», πρόσθεσε.
Αν και ο Μόουζες είναι νέος στον χώρο του μόντελινγκ, η μεγαλύτερη αδερφή του, Άπλ, είναι ήδη έμπειρη. Έχει φωτογραφηθεί για τη Vogue, ενώ έχει συνεργαστεί με το GapStudio, το Self-Portrait και, πιο πρόσφατα, με τον γαλλικό οίκο μόδας Chloé. Έχει επίσης ποζάρει για το brand Goop της μητέρας της.
Η φωτογράφιση, με τίτλο «Escape to the Countryside», είναι «εμπνευσμένη από τις ρίζες του brand στη φύση και την ιστορία του στην περιπέτεια», σύμφωνα με δελτίο Τύπου.
Ο 20χρονος Μόουζες Μάρτιν εμφανίζεται στις φωτογραφίες δίπλα στην Ίντι Κάμπελ, τη Νόρα Άταλ και τον Σανγκ Γου Κιμ, φορώντας κομμάτια, όπως ένα σακίδιο με το χαρακτηριστικό καρό της Burberry, καθώς και πόλο μπλούζα, T-shirt, πουκάμισο και άλλα ρούχα.
Gwyneth Paltrow’s son Moses makes modeling debut in new Burberry campaign https://t.co/tfRiDKCeGn pic.twitter.com/wJX5XW9doC— Page Six (@PageSix) July 1, 2026
«Ένα road trip είναι κάτι πολύ βρετανικό, μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου, κατευθύνεσαι προς την εξοχή και βλέπεις πού θα σε βγάλει η μέρα», αναφέρει στο δελτίο Τύπου ο chief creative officer, Ντάνιελ Λι. «Αυτή η ιδέα της εξερεύνησης ήταν πάντα μέρος της Burberry. Το να ακούς μουσική σε μια μεγάλη διαδρομή γίνεται κομμάτι των αναμνήσεων που δημιουργείς στην πορεία», πρόσθεσε.
Αν και ο Μόουζες είναι νέος στον χώρο του μόντελινγκ, η μεγαλύτερη αδερφή του, Άπλ, είναι ήδη έμπειρη. Έχει φωτογραφηθεί για τη Vogue, ενώ έχει συνεργαστεί με το GapStudio, το Self-Portrait και, πιο πρόσφατα, με τον γαλλικό οίκο μόδας Chloé. Έχει επίσης ποζάρει για το brand Goop της μητέρας της.
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