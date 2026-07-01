Ο Λάιονελ Ρίτσι επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο
Ο Λάιονελ Ρίτσι επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο
Ο 77χρονος τραγουδιστής είχε αναγκαστεί να διακόψει πρόωρα ζωντανή εμφάνισή του στη Μινεσότα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έπειτα από δύο αναβολές σε live του τραγούδησε ξανά ζωντανά στο Πίτσμπουργκ
Στη σκηνή επέστρεψε ο Λάιονελ Ρίτσι, λίγες ημέρες μετά την περιπέτεια υγείας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.
Ο τραγουδιστής συνέχισε την περιοδεία του «Sing a Song All Night Long» μαζί με τους Earth, Wind & Fire, πραγματοποιώντας μία συναυλία στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια την Τρίτη 30 Ιουνίου, όπου, σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ από τους θεατές, δείχνει να έχει επανέλθει πλήρως.
Δείτε βίντεο
Ο Ρίτσι επέστρεψε μετά την αναβολή δύο συναυλιών σε Σικάγο και Κολόμπους, εξαιτίας του αιφνίδιου περιστατικού υγείας που προηγήθηκε.
Ο ίδιος είχε διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του στη Μινεσότα, ενημερώνοντας το κοινό ότι ένιωθε «ζαλάδα», πριν μεταφερθεί προληπτικά σε νοσοκομείο.
Ο μάνατζέρ του, Τζον Πάρις, σύμφωνα με το TMZ, διευκρίνισε στη συνέχεια ότι επρόκειτο για ήπια αφυδάτωση και πλέον ο Λάιονελ Ρίτσι φαίνεται έτοιμος να συνεχίσει κανονικά την περιοδεία του, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 14 Αυγούστου.
Ο τραγουδιστής συνέχισε την περιοδεία του «Sing a Song All Night Long» μαζί με τους Earth, Wind & Fire, πραγματοποιώντας μία συναυλία στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια την Τρίτη 30 Ιουνίου, όπου, σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ από τους θεατές, δείχνει να έχει επανέλθει πλήρως.
Δείτε βίντεο
Ο Ρίτσι επέστρεψε μετά την αναβολή δύο συναυλιών σε Σικάγο και Κολόμπους, εξαιτίας του αιφνίδιου περιστατικού υγείας που προηγήθηκε.
Ο ίδιος είχε διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του στη Μινεσότα, ενημερώνοντας το κοινό ότι ένιωθε «ζαλάδα», πριν μεταφερθεί προληπτικά σε νοσοκομείο.
Ο μάνατζέρ του, Τζον Πάρις, σύμφωνα με το TMZ, διευκρίνισε στη συνέχεια ότι επρόκειτο για ήπια αφυδάτωση και πλέον ο Λάιονελ Ρίτσι φαίνεται έτοιμος να συνεχίσει κανονικά την περιοδεία του, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 14 Αυγούστου.
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