Ο Λάιονελ Ρίτσι επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο
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Λαιονελ Ρίτσι Συναυλία Νοσοκομείο

Ο Λάιονελ Ρίτσι επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο

Ο 77χρονος τραγουδιστής είχε αναγκαστεί να διακόψει πρόωρα ζωντανή εμφάνισή του στη Μινεσότα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έπειτα από δύο αναβολές σε live του τραγούδησε ξανά ζωντανά στο Πίτσμπουργκ

Ο Λάιονελ Ρίτσι επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο
Γεωργία Κοτζιά
Στη σκηνή επέστρεψε ο Λάιονελ Ρίτσι,  λίγες ημέρες μετά την περιπέτεια υγείας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Ο τραγουδιστής συνέχισε την περιοδεία του «Sing a Song All Night Long» μαζί με τους Earth, Wind & Fire, πραγματοποιώντας μία συναυλία στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια την Τρίτη 30 Ιουνίου, όπου, σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ από τους θεατές, δείχνει να έχει επανέλθει πλήρως.

Δείτε βίντεο

2026-06-30 Lionel Richie ~ Stuck on You @ PPG Paints arena Pittsburgh live


I need you like sanday morning Lionel Richie Pittsburgh June 30, 2026


Ο Ρίτσι επέστρεψε μετά την αναβολή δύο συναυλιών σε Σικάγο και Κολόμπους, εξαιτίας του αιφνίδιου περιστατικού υγείας που προηγήθηκε.

Ο ίδιος είχε διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του στη Μινεσότα, ενημερώνοντας το κοινό ότι ένιωθε «ζαλάδα», πριν μεταφερθεί προληπτικά σε νοσοκομείο.

Κλείσιμο
Ο μάνατζέρ του, Τζον Πάρις, σύμφωνα με το TMZ, διευκρίνισε στη συνέχεια ότι επρόκειτο για ήπια αφυδάτωση και πλέον ο Λάιονελ Ρίτσι φαίνεται έτοιμος να συνεχίσει κανονικά την περιοδεία του, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 14 Αυγούστου.
Γεωργία Κοτζιά

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