Η Κιμ Καρντάσιαν με μικροσκοπικά λεοπάρ εσώρουχα από τη σειρά της
Η Κιμ Καρντάσιαν με μικροσκοπικά λεοπάρ εσώρουχα από τη σειρά της
Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας μοιράστηκε αποκαλυπτικά στιγμιότυπα με τους θαυμαστές της
Μετά τη Χέιλι Μπίμπερ και η Κιμ Καρντάσιαν βάζει «φωτιά», ποζάροντας με εσώρουχα της σειράς της. Αν και το 29χρονο μοντέλο πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια για την εταιρεία της τηλεπερσόνας και επιχειρηματία, η τελευταία αποφάσισε επίσης να φωτογραφηθεί με καινούργια κομμάτια της Skims.
Για τη φωτογράφιση η Καρντάσιαν επέλεξε ένα μικροσκοπικό λεοπάρ σύνολο από σουτιέν και σλιπάκι, ενώ ακολούθησαν λήψεις και με ροζ εσώρουχα. Τα αποκαλυπτικά στιγμιότυπα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που αριθμεί 345 περίπου εκατομμύρια ακολούθους.
Δείτε τις φωτογραφίες
Για τη φωτογράφιση η Καρντάσιαν επέλεξε ένα μικροσκοπικό λεοπάρ σύνολο από σουτιέν και σλιπάκι, ενώ ακολούθησαν λήψεις και με ροζ εσώρουχα. Τα αποκαλυπτικά στιγμιότυπα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που αριθμεί 345 περίπου εκατομμύρια ακολούθους.
Δείτε τις φωτογραφίες
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