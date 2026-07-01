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H Τόρι Σπέλινγκ εξομολογήθηκε ότι έκλαψε περισσότερο για τον θάνατο της Σάνεν Ντόχερτι από του πατέρα της
H Τόρι Σπέλινγκ εξομολογήθηκε ότι έκλαψε περισσότερο για τον θάνατο της Σάνεν Ντόχερτι από του πατέρα της
Ήταν πιο έντονη η αντίδρασή μου, όταν πέθανε εκείνη, σημείωσε η ηθοποιός για τη συμπρωταγωνίστριά της στο «Beverly Hills»
Για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απώλεια του πατέρα της και της Σάνεν Ντόχερτι, της υμπρωταγωνίστριάς της στο «Beverly Hills, 90210», μίλησε η Τόρι Σπέλινγκ.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι έκλαψε περισσότερο μετά τον θάνατο της συναδέλφου της παρά του πατέρα της. «Είχα πιο έντονη συναισθηματική, εξωτερικευμένη αντίδραση όταν πέθανε η Σαν», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στο podcast «Inside of You with Michael Rosenbaum».
Η Ντόχερτι πέθανε το 2024, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο του μαστού, ενώ ο Άαρον Σπέλινγκπέθανε το 2006, σε ηλικία 83 ετών, από επιπλοκές εγκεφαλικού επεισοδίου.
Η ηθοποιός εκτίμησε ότι έκλαψε λιγότερο για την απώλεια του πατέρα της, επειδή εκείνη την περίοδο «είχε καταπιέσει κάθε συναίσθημα». Η 53χρονη δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί τα συναισθήματά της και, αντί γι’ αυτό, υιοθέτησε τη λογική τού «απλώς συνέχισε». «Ο μπαμπάς μου ήταν τα πάντα για μένα. Εννοώ, εξακολουθεί να είναι ο ήρωάς μου και τον σκέφτομαι κάθε μέρα της ζωής μου», διευκρίνισε.
Η Τόρι Σπέλινγκ πιστεύει ότι ο θάνατος της Ντόχερτι ήταν ίσως μια ακόμη πιο δύσκολη απώλεια, επειδή η ίδια «μεγαλώνει και αρχίζει να σκέφτεται τη δική της θνητότητα και τι πρόκειται να συμβεί».«Είναι σαν να λες: “Περίμενε, φίλοι στην ηλικία μου πεθαίνουν και αυτό μπορεί να συμβεί”», πρόσθεσε.
Επίσης, επισήμανε πόσο απότομο ήταν για εκείνη και τη Ντόχερτι το γεγονός ότι από κολλητές φίλες έφτασαν ξαφνικά να μην έχουν επαφή. Όπως είπε, δεν μπορούσε να «σταματήσει να κλαίει», σημειώνοντας: «Αυτό δεν μου μοιάζει καθόλου. Αλλά μεγάλωσα επίσης πιστεύοντας ότι το κλάμα είναι σημάδι αδυναμίας».
Οι δύο γυναίκες ήρθαν κοντά, όταν εντάχθηκαν στο καστ του «Beverly Hills, 90210» το 1990. Το δίδυμο συμπρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά του Fox, μαζί με την Τζένι Γκαρθ, τον Τζέισον Πρίστλεϊ, τον Λουκ Πέρι, τον Ίαν Ζίρινγκ, τον Μπράιαν Όστιν Γκριν και την Γκαμπριέλ Καρτέρις, μέχρι την αποδέσμευση της Ντόχερτι από το συμβόλαιό της στο τέλος της 4ης σεζόν, το 1994.
Η σειρά, στην οποία παραγωγός ήταν ο πατέρας της Σπέλινγκ, συνεχίστηκε για ακόμη έξι σεζόν, πριν ολοκληρωθεί το 2000. Αν και οι δυο τους έχασαν προσωρινά την επαφή τους, ήρθαν ξανά κοντά και έγιναν «πάλι φίλες πριν φύγει από τη ζωή», χάρη στους θαυμαστές τους. «Αυτό σήμαινε πάρα πολλά για μένα και για εκείνη», είπε συγκινημένη.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι έκλαψε περισσότερο μετά τον θάνατο της συναδέλφου της παρά του πατέρα της. «Είχα πιο έντονη συναισθηματική, εξωτερικευμένη αντίδραση όταν πέθανε η Σαν», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στο podcast «Inside of You with Michael Rosenbaum».
Η Ντόχερτι πέθανε το 2024, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο του μαστού, ενώ ο Άαρον Σπέλινγκπέθανε το 2006, σε ηλικία 83 ετών, από επιπλοκές εγκεφαλικού επεισοδίου.
Η ηθοποιός εκτίμησε ότι έκλαψε λιγότερο για την απώλεια του πατέρα της, επειδή εκείνη την περίοδο «είχε καταπιέσει κάθε συναίσθημα». Η 53χρονη δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί τα συναισθήματά της και, αντί γι’ αυτό, υιοθέτησε τη λογική τού «απλώς συνέχισε». «Ο μπαμπάς μου ήταν τα πάντα για μένα. Εννοώ, εξακολουθεί να είναι ο ήρωάς μου και τον σκέφτομαι κάθε μέρα της ζωής μου», διευκρίνισε.
Tori Spelling admits she cried more over Shannen Doherty’s death than her dad Aaron’s passing https://t.co/imf9AAEHYN pic.twitter.com/Vy3vmFx8N4— Page Six (@PageSix) July 1, 2026
Επίσης, επισήμανε πόσο απότομο ήταν για εκείνη και τη Ντόχερτι το γεγονός ότι από κολλητές φίλες έφτασαν ξαφνικά να μην έχουν επαφή. Όπως είπε, δεν μπορούσε να «σταματήσει να κλαίει», σημειώνοντας: «Αυτό δεν μου μοιάζει καθόλου. Αλλά μεγάλωσα επίσης πιστεύοντας ότι το κλάμα είναι σημάδι αδυναμίας».
Οι δύο γυναίκες ήρθαν κοντά, όταν εντάχθηκαν στο καστ του «Beverly Hills, 90210» το 1990. Το δίδυμο συμπρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά του Fox, μαζί με την Τζένι Γκαρθ, τον Τζέισον Πρίστλεϊ, τον Λουκ Πέρι, τον Ίαν Ζίρινγκ, τον Μπράιαν Όστιν Γκριν και την Γκαμπριέλ Καρτέρις, μέχρι την αποδέσμευση της Ντόχερτι από το συμβόλαιό της στο τέλος της 4ης σεζόν, το 1994.
Η σειρά, στην οποία παραγωγός ήταν ο πατέρας της Σπέλινγκ, συνεχίστηκε για ακόμη έξι σεζόν, πριν ολοκληρωθεί το 2000. Αν και οι δυο τους έχασαν προσωρινά την επαφή τους, ήρθαν ξανά κοντά και έγιναν «πάλι φίλες πριν φύγει από τη ζωή», χάρη στους θαυμαστές τους. «Αυτό σήμαινε πάρα πολλά για μένα και για εκείνη», είπε συγκινημένη.
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