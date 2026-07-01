Η Νίκη Κάρτσωνα και ο Νίκος Χατζής γιορτάζουν 19 χρόνια γάμου: «Συνεχίζουμε» γράφει εκείνη
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Νίκη Κάρτσωνα Νίκος Χατζής Επέτειος Γάμου

Η Νίκη Κάρτσωνα και ο Νίκος Χατζής γιορτάζουν 19 χρόνια γάμου: «Συνεχίζουμε» γράφει εκείνη

Το πρώην μοντέλο έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ξεχωριστή μέρα

Η Νίκη Κάρτσωνα και ο Νίκος Χατζής γιορτάζουν 19 χρόνια γάμου: «Συνεχίζουμε» γράφει εκείνη
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Ξεχωριστή είναι η σημερινή μέρα για τη Νίκη Κάρτσωνα και τον Νίκο Χατζή, αφού συμπληρώνουν δεκαεννέα χρόνια παντρεμένοι.

Το ζευγάρι που είναι μαζί από το 1995 παντρεύτηκε το 2007 και έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Φίλιππο. Το πρώην μοντέλο προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram για την επέτειο του γάμου τους.

Αφού δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία τους, τόνισε πως ο Ιούλιος είναι ο αγαπημένος της μήνας, αφού τον επέλεξαν για τον γάμο τους, αλλά και επειδή τον συγκεκριμένο μήνα γεννήθηκε το παιδί τους.  «Ιούλιος. Ο μήνας που αγαπώ. Ο 7ος μήνας του χρόνου. Ο αριθμός ( 7 ). Το 1977 γεννήθηκα. Το 2007 παντρεύτηκα. Τον Ιούλιο γεννήθηκε ο Φίλιππος. 01.07. Σήμερα και σαν σήμερα 01.07.2007 παντρευτήκαμε. Και συνεχίζουμε. Καλό μας μήνα», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευση που έκανε.

Η ανάρτηση της Νίκης Κάρτσωνα

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