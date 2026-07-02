Ζέστη έως 37°C σήμερα, καταιγίδες και ισχυροί βοριάδες από το Σάββατο

Η ζέστη κορυφώνεται σήμερα, όμως από το Σάββατο ο καιρός αλλάζει - Αναλυτικά η προγνώση από την ΕΜΥ





ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος όμως το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες.







Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.







Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.



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Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.



Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.



καιρός διατηρείται καλοκαιρινός, με υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά και με αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ηπειρωτικά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα νότια. Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά στα βόρεια, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται αλλαγή σκηνικού με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των βορείων ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.Καιρός: Τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος όμως το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι - απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-07-2026



Στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.



Θα φτάσει στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ



Το Σάββατο 04-07-2026 τοπικές βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα πελάγη 6 και από το απόγευμα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση.



Την Κυριακή 05-07-2026 γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Ενίσχυση των βορείων ανέμων, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.