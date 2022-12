Eurovision: Εφτά τραγούδια στην τελική ευθεία - Τα άκουσε και τα βαθμολόγησε η Επιτροπή Κοινού

Κλείσιμο

Εφτά τραγούδια βαθμολόγησαν σήμερα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ τα 70 μέλη της Επιτροπής Κοινού, που για πρώτη φορά μετέχει με αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού, το οποίο θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision , που θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Λίβερπουλ.Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου «We are Young»Μελίσσα Μαντζούκη «Liar»Bίκτωρ Βερνίκος «What they say»Μόνικα «I’ m proud»Leon of Athens «Somewhere to go»Κλαυδία «Holy water»Μαρία Μαραγκού-Αντωνία Καούρη «Shout out»Η ψηφοφορία έγινε στο Studio Ε της ΕΡΤ, που είχε διαμορφωθεί ειδικά για τη σημερινή ημέρα. Τα 7 τραγούδια βαθμολογήθηκαν, όπως ακριβώς και στην Eurovision, ενώ συμβολαιογράφος επικύρωσε τις ψήφους των 70 μελών πριν τοποθετηθούν στην κάλπη.Υπενθυμίζεται ότι η τελική επιλογή της ΕΡΤ θα συνδιαμορφωθεί από τη σημερινή ψηφοφορία, που θα αναδείξει τα επικρατέστερα τραγούδια, και από την αντίστοιχη της 7μελούς Επιτροπής της ΕΡΤ, με συντελεστή βαρύτητας 50,6% στην ψήφο της Επιτροπής Κοινού, έναντι 49,4% της ψήφου της Επιτροπής της ΕΡΤ.Τα 70 μέλη της Επιτροπής Κοινού προέκυψαν με κριτήρια που είχαν προανακοινωθεί για την ηλικιακή αντιπροσώπευση του κοινού ύστερα από κλήρωση που έγινε ανάμεσα στις 2.982 συμμετοχές που δέχθηκε η ΕΡΤ στην πλατφόρμα της.