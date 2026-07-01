Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ εξηγεί γιατί αρνήθηκε να υποδυθεί ξανά τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Δεν θέλω να συνδέομαι με αυτόν τον χαρακτήρα
Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ εξηγεί γιατί αρνήθηκε να υποδυθεί ξανά τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Δεν θέλω να συνδέομαι με αυτόν τον χαρακτήρα
Ο ηθοποιός είχε ενσαρκώσει τον ιδρυτή του Facebook στην ταινία «The Social Network», αλλά απέρριψε την πρόταση να επαναλάβει τον ρόλο στο επερχόμενο σίκουελ
Τον λόγο για τον οποίο απέρριψε την πρόταση να υποδυθεί ξανά τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ στη μεγάλη οθόνη εξήγησε ο Τζέσι Άιζενμπεργκ.
Ερωτηθείς για την επερχόμενη βιογραφική ταινία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Άαρον Σόρκιν, «The Social Reckoning», συνέχεια του «The Social Network» του 2010, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Άιζενμπεργκ, ο 42χρονος ηθοποιός και δημιουργός δήλωσε στο Variety ότι «κινείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις στη ζωή του» και ότι δεν ήθελε να ταυτιστεί με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα.
«Είναι τιμή να μιλάς με τον Άαρον με οποιαδήποτε ιδιότητα, επειδή είναι τόσο εύγλωττος, γοητευτικός και ευφυής», είπε ο Άιζενμπεργκ, στην πρεμιέρα της νέας animated ταινίας του «Minions & Monsters» στο Λος Άντζελες.
Όπως πρόσθεσε, ο ίδιος και ο Σόρκιν συζητούσαν για αρκετές ημέρες το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο «The Social Reckoning» με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Στρονγκ, το οποίο βγαίνει στις αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου, μετά την υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Ζούκερμπεργκ στο «The Social Network».
«Ο τρόπος που μιλά ο Άαρον είναι τόσο υπέροχος, όπως και ο τρόπος που γράφει, που κατά κάποιον τρόπο, αν δεν κάνεις κάτι μαζί του, νιώθεις σχεδόν σαν να απογοητεύεις την Αμερική», αστειεύτηκε ο Άιζενμπεργκ.
Ο 65χρονος Σόρκιν είχε δηλώσει πρόσφατα στο Vanity Fair ότι πέρασε τρεις ημέρες προσπαθώντας να πείσει τον Άιζενμπεργκ να επιστρέψει στον ρόλο του μεγιστάνα της τεχνολογίας. «Απλώς δεν ήθελε πλέον να ταυτίζεται με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, έχει τα προβλήματά του με αυτόν τον τύπο», εξήγησε ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός. «Δεν του αρέσει να τον πλησιάζουν παιδιά στα αεροδρόμια με επαγγελματικές κάρτες που γράφουν “Είμαι CEO, σκύλα” για να τους τις υπογράψει».
Ο Άιζενμπεργκ δήλωσε στο Variety ότι όσα είπε ο Σόρκιν «τα συνοψίζουν ωραία», προσθέτοντας: «Απλώς του είπα ότι κινούμαι προς διαφορετικές κατευθύνσεις στη ζωή μου. Δεν θέλω να συνδέομαι με αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά όλοι οι λόγοι για τους οποίους δεν θέλω να κάνω την ταινία δεν έχουν καμία σχέση με το πόσο υπέροχη είναι η ταινία, πόσο υπέροχη θα είναι και είμαι βέβαιος ότι ήδη είναι».
Στο «The Social Reckoning» πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο του Ζούκερμπεργκ και αποτελεί σίκουελ του «The Social Network» που διαδραματίζεται χρόνια μετά το «The Social Network», σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ και σενάριο Σόρκιν, το οποίο κάλυπτε την ίδρυση του Facebook.
Δείτε το teaser του σίκουελ
Η νέα ταινία, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Μάικι Μάντισον ως πληροφοριοδότρια Φράνσις Χάουγκεν, καθώς και οι Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Γούνμι Μοσάκου και Μπέτι Γκίλπιν, είναι εμπνευσμένη από το «The Facebook Files» της Wall Street Journal, που το 2021 δημοσιοποίησε εσωτερικά έγγραφα και αποκάλυψε τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.
Πολλά έχουν αλλάξει από την κυκλοφορία της πρώτης βιογραφικής ταινίας, με τη μητρική εταιρεία Meta να προχωρά σε αμφιλεγόμενες αλλαγές στα πρωτόκολλα ελέγχου περιεχομένου και στα πρότυπα κοινότητας σε Facebook και Instagram. Ο Ζάκερμπεργκ, στο μεταξύ, έχει γίνει ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.
Το «The Social Reckoning» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου.
Ερωτηθείς για την επερχόμενη βιογραφική ταινία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Άαρον Σόρκιν, «The Social Reckoning», συνέχεια του «The Social Network» του 2010, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Άιζενμπεργκ, ο 42χρονος ηθοποιός και δημιουργός δήλωσε στο Variety ότι «κινείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις στη ζωή του» και ότι δεν ήθελε να ταυτιστεί με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα.
«Είναι τιμή να μιλάς με τον Άαρον με οποιαδήποτε ιδιότητα, επειδή είναι τόσο εύγλωττος, γοητευτικός και ευφυής», είπε ο Άιζενμπεργκ, στην πρεμιέρα της νέας animated ταινίας του «Minions & Monsters» στο Λος Άντζελες.
Όπως πρόσθεσε, ο ίδιος και ο Σόρκιν συζητούσαν για αρκετές ημέρες το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο «The Social Reckoning» με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Στρονγκ, το οποίο βγαίνει στις αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου, μετά την υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Ζούκερμπεργκ στο «The Social Network».
«Ο τρόπος που μιλά ο Άαρον είναι τόσο υπέροχος, όπως και ο τρόπος που γράφει, που κατά κάποιον τρόπο, αν δεν κάνεις κάτι μαζί του, νιώθεις σχεδόν σαν να απογοητεύεις την Αμερική», αστειεύτηκε ο Άιζενμπεργκ.
Jesse Eisenberg Felt Like He Was ‘Letting Down America’ Not Reprising Mark Zuckerberg for 'The Social Reckoning' https://t.co/cZBKzXVo7w— People (@people) June 30, 2026
Ο Άιζενμπεργκ δήλωσε στο Variety ότι όσα είπε ο Σόρκιν «τα συνοψίζουν ωραία», προσθέτοντας: «Απλώς του είπα ότι κινούμαι προς διαφορετικές κατευθύνσεις στη ζωή μου. Δεν θέλω να συνδέομαι με αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά όλοι οι λόγοι για τους οποίους δεν θέλω να κάνω την ταινία δεν έχουν καμία σχέση με το πόσο υπέροχη είναι η ταινία, πόσο υπέροχη θα είναι και είμαι βέβαιος ότι ήδη είναι».
Στο «The Social Reckoning» πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο του Ζούκερμπεργκ και αποτελεί σίκουελ του «The Social Network» που διαδραματίζεται χρόνια μετά το «The Social Network», σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ και σενάριο Σόρκιν, το οποίο κάλυπτε την ίδρυση του Facebook.
Δείτε το teaser του σίκουελ
Η νέα ταινία, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Μάικι Μάντισον ως πληροφοριοδότρια Φράνσις Χάουγκεν, καθώς και οι Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Γούνμι Μοσάκου και Μπέτι Γκίλπιν, είναι εμπνευσμένη από το «The Facebook Files» της Wall Street Journal, που το 2021 δημοσιοποίησε εσωτερικά έγγραφα και αποκάλυψε τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.
Πολλά έχουν αλλάξει από την κυκλοφορία της πρώτης βιογραφικής ταινίας, με τη μητρική εταιρεία Meta να προχωρά σε αμφιλεγόμενες αλλαγές στα πρωτόκολλα ελέγχου περιεχομένου και στα πρότυπα κοινότητας σε Facebook και Instagram. Ο Ζάκερμπεργκ, στο μεταξύ, έχει γίνει ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.
Το «The Social Reckoning» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου.
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