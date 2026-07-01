Έλενα Χριστοπούλου: Η Ελίνα Παπίλα είναι μια φίλη που πάντα ήθελα στη ζωή μου και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα
Έλενα Χριστοπούλου: Η Ελίνα Παπίλα είναι μια φίλη που πάντα ήθελα στη ζωή μου και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα
Για μένα είναι μια έκπληξη, είμαι πολύ χαρούμενη, είπε η booker για τη ραδιοφωνική παραγωγό
Στη φιλία που έχει χτίσει με την Ελίνα Παπίλα, μετά τη συνεργασία τους στην εκπομπή «Real View», αναφέρθηκε η Έλενα Χριστοπούλου. Η booker τόνισε πως πάντα ήθελε να είχε μία τέτοια φίλη και δήλωσε τυχερή που πλέον την απέκτησε στο πρόσωπό της ραδιοφωνικής παραγωγού.
Αν και δεν περίμενε ποτέ ότι θα καλλιεργούσε φιλική σχέση με άνθρωπο της τηλεόρασης, θεωρεί πως οι δυο τους είναι «αχτύπητο δίδυμο», όπως είπε χαρακτηριστικά.
«Η Ελίνα για μένα είναι μια έκπληξη, γιατί είναι ένας άνθρωπος και μία φίλη που θα ήθελα πάντα να έχω και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό και νομίζω ότι όντως είμαστε αχτύπητο δίδυμο», δήλωσε η Έλενα Χριστοπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Συνεχίζοντας, αναγνώρισε πως δεν περίμενε ότι μέσα από την τηλεόραση θα δημιουργούσε μία τόσο δυνατή φιλία. «Όχι, με τίποτα. Αλλά η Ελίνα ήρθε και με πετσόκοψε, κατάλαβες; Μου λέει “εγώ είμαι, αυτά τα χαρακτηριστικά έχω” και μ’ αρέσει πάρα πολύ το ταξίδι αυτό μαζί της», ανέφερε.
Όσο για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν οι δυο τους ξανά τηλεοπτικά, η Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε ότι πρόκειται για ένα σενάριο που θα ήθελε να πραγματοποιηθεί: «Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, το εύχομαι πολύ σύντομα να το κάνουμε και οι δυο και το θέλουμε και οι δυο πάρα πολύ να είμαστε κάπου μαζί, οπότε εύχομαι και να γίνει».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Αν και δεν περίμενε ποτέ ότι θα καλλιεργούσε φιλική σχέση με άνθρωπο της τηλεόρασης, θεωρεί πως οι δυο τους είναι «αχτύπητο δίδυμο», όπως είπε χαρακτηριστικά.
«Η Ελίνα για μένα είναι μια έκπληξη, γιατί είναι ένας άνθρωπος και μία φίλη που θα ήθελα πάντα να έχω και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό και νομίζω ότι όντως είμαστε αχτύπητο δίδυμο», δήλωσε η Έλενα Χριστοπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Συνεχίζοντας, αναγνώρισε πως δεν περίμενε ότι μέσα από την τηλεόραση θα δημιουργούσε μία τόσο δυνατή φιλία. «Όχι, με τίποτα. Αλλά η Ελίνα ήρθε και με πετσόκοψε, κατάλαβες; Μου λέει “εγώ είμαι, αυτά τα χαρακτηριστικά έχω” και μ’ αρέσει πάρα πολύ το ταξίδι αυτό μαζί της», ανέφερε.
Όσο για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν οι δυο τους ξανά τηλεοπτικά, η Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε ότι πρόκειται για ένα σενάριο που θα ήθελε να πραγματοποιηθεί: «Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, το εύχομαι πολύ σύντομα να το κάνουμε και οι δυο και το θέλουμε και οι δυο πάρα πολύ να είμαστε κάπου μαζί, οπότε εύχομαι και να γίνει».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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