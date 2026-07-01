Έλενα Χριστοπούλου: Η Ελίνα Παπίλα είναι μια φίλη που πάντα ήθελα στη ζωή μου και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα
GALA
Έλενα Χριστοπούλου Ελίνα Παπίλα

Έλενα Χριστοπούλου: Η Ελίνα Παπίλα είναι μια φίλη που πάντα ήθελα στη ζωή μου και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα

Για μένα είναι μια έκπληξη, είμαι πολύ χαρούμενη, είπε η booker για τη ραδιοφωνική παραγωγό

Έλενα Χριστοπούλου: Η Ελίνα Παπίλα είναι μια φίλη που πάντα ήθελα στη ζωή μου και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη φιλία που έχει χτίσει με την Ελίνα Παπίλα, μετά τη συνεργασία τους στην εκπομπή «Real View», αναφέρθηκε η Έλενα Χριστοπούλου. Η booker τόνισε πως πάντα ήθελε να είχε μία τέτοια φίλη και δήλωσε τυχερή που πλέον την απέκτησε στο πρόσωπό της ραδιοφωνικής παραγωγού.

Αν και δεν περίμενε ποτέ ότι θα καλλιεργούσε φιλική σχέση με άνθρωπο της τηλεόρασης, θεωρεί πως οι δυο τους είναι «αχτύπητο δίδυμο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Η Ελίνα για μένα είναι μια έκπληξη, γιατί είναι ένας άνθρωπος και μία φίλη που θα ήθελα πάντα να έχω και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό και νομίζω ότι όντως είμαστε αχτύπητο δίδυμο», δήλωσε η Έλενα Χριστοπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε


Συνεχίζοντας, αναγνώρισε πως δεν περίμενε ότι μέσα από την τηλεόραση θα δημιουργούσε μία τόσο δυνατή φιλία. «Όχι, με τίποτα. Αλλά η Ελίνα ήρθε και με πετσόκοψε, κατάλαβες; Μου λέει “εγώ είμαι, αυτά τα χαρακτηριστικά έχω” και μ’ αρέσει πάρα πολύ το ταξίδι αυτό μαζί της», ανέφερε.

Όσο για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν οι δυο τους ξανά τηλεοπτικά, η Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε ότι πρόκειται για ένα σενάριο που θα ήθελε να πραγματοποιηθεί: «Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, το εύχομαι πολύ σύντομα να το κάνουμε και οι δυο και το θέλουμε και οι δυο πάρα πολύ να είμαστε κάπου μαζί, οπότε εύχομαι και να γίνει».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς να απολαύσετε ένα δροσερό καλοκαίρι χωρίς να εκτοξευθεί ο λογαριασμός ρεύματος

Οι αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από αβεβαιότητα για το κόστος. Η Protergia προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν δροσιά, σταθερότητα και μεγαλύτερο έλεγχο στον λογαριασμό ρεύματος.

Όταν η προσφορά ξεκινά από τη γειτονιά

Με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος πραγματοποίησε 150 δράσεις εθελοντισμού σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.500 ανθρώπων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης