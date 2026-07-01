Η βόμβα στο Μονακό και το κυπριακό νήμα του Βαντίμ Γερμολάεβ, γιατί συνελήφθη ο γιος του στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Η ιστορία του Βαντίμ Γερμολάεβ δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου μέσω του αμαρτωλού «επενδυτικού προγράμματος» που λειτουργούσε στην Μεγαλόνησο...

Μονακό. Μια Άννα Νασομπίνα και τον 13χρονο γιος της. Οι αρχές του Μονακό κάνουν λόγο για στοχευμένη ενέργεια που δεν σχετίζεται με τρομοκρατία αλλά με απόπειρα δολοφονίας. Ο υπουργός Επικρατείας του πριγκιπάτου, Κριστόφ Μιρμάν, είπε καθαρά πως «μπορούμε να υποθέσουμε ότι επρόκειτο» για απόπειρα δολοφονίας.



Ο ασύλληπτος, διαφεύγοντας στην Γαλλία, χωρίς όμως να υπάρχουν μέχρι στιγμης στοιχεία για την ταυτότητα του. Γαλλικές πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση συνδέεται με οργανωμένο έγκλημα και «πιθανώς με τα τηλεφωνικά κέντρα» που είχε στήσει ο γιος του Γερμολάεβ στην Ουκρανία. Πίσω από αυτά τα κέντρα θεωρείται πως κρύβεται ο ίδιος ο Βαντίμ Γερμολάεβ, αλλά δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επαρκή στοιχεία για απευθείας σύνδεση του.



Ο «Κύπριος» εκατομμυριούχος; Ο Βαντίμ Γερμολάεβ δεν είναι κάποιος άγνωστος επιχειρηματίας που απέκτησε οικονομική επιφάνεια όπως πολλοί άλλοι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Το Forbes τον κατατάσσει ως τον 23ο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ουκρανία, μεγιστάνα του real estate και όχι μόνο. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα και εγκαταστάθηκε στο



Το Κίεβο του επέβαλε κυρώσεις το 2023 για εμπόριο αλκοόλ στην κατεχόμενη Κριμαία. Του αποδίδεται συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην Κριμαία, μετά την παράνομη προσάρτηση της στην Ρωσία το 2014 και πληρωμή φόρων στο ρωσικό κράτος.



Επίσης είναι ο ιδρυτής του ομίλου Alef, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει κυρώσεις για δραστηριότητα στην Κριμαία μετά το 1974 με την εκτέλεση κατασκευαστικών προγραμμάτων. Ο ίδιος έχει διαψεύσει αυτές τις πληροφορίες δηλώνοντας πως υπέστη τεράστια οικονομική ζημιά από την κατάσχεση των επιχείρησε του στα κατεχόμενα από τους Ρώσους ουκρανικά εδάφη. Έχει καταδικάσει την ρωσική εισβολή και ισχυρίζεται πως ενισχύει οικονομικά τον ουκρανικό στρατό.



Κυπριακό διαβατήριο, πόρτα στην Ευρώπη Η ιστορία του Βαντίμ Γερμολάεβ δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση Κύπριος πολίτης με περιουσία $230 εκατομμυρίων και το κυπριακό διαβατήριο, του έδωσε ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις χώρες της ΕΕ, τραπεζικούς λογαριασμούς, δυνατότητα δημιουργίας εταιρειών και όταν το Κίεβο τον κήρυξε ανεπιθύμητο, η Κύπρος με την οποία δεν έχει δεσμούς έγινε η «ασπίδα» του. Το πρακτορείο Associated Press κατέγραψε ακόμη ένα κυπριακό ίχνος του Γερμολάεβ. Στο Γραφείο Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου, υπάρχει εταιρεία με το όνομα Vespano Ltd, εγγεγραμμένη στη Λεμεσό από το 2019, με διευθυντή άτομο με το όνομα Vadym Ιermolaiev. Το Associated Press είχε υποβάλλει ερώτημα στο κυπριακό υπουργείο Εσωτερικών, για το καθεστώς υπηκοότητας του Γερμολάεβ, ωστόσο η Λευκωσία επικαλέστηκε εμπιστευτικότητα και δεν έδωσε στοιχεία.



Παρουσία στην Κύπρο καταγράφει και η 21 ετών κόρη του Βαντίμ Γερμολάεβ (από τον πρώτο του γάμο), Σοφία, η οποία φέρεται να μοιράζει την ζωή της μεταξύ Λεμεσού και Λονδίνου. Πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί φέρουν την 21χρονη να κατέχει μεγάλο μέρος περιουσιακών στοιχείων που της μεταβίβασε ο πατέρας της για να αποφύγει κυρώσεις και δεσμεύσεις.



Και ο 35χρονος γιος του Γερμολάεβ, Αρτούρ, έχει αφήσει αποτύπωμα στη Κύπρο, με την σύλληψη του πριν λίγους μήνες στη Λάρνακα, για λόγους που θα αναφερθούν στη συνέχεια.



Κλείσιμο Αρτούρ

Το «Τάγμα του Μονακό» Τον Αύγουστο του 2022, η εφημερίδα Ukrainska Pravda δημοσίευσε λίστα περισσότερων από 80 υπόπτων που βρίσκονται σε λίστα του Κρατικού Γραφείου Ερευνών της Ουκρανίας για το λεγόμενο «Τάγμα του Μονακό». Πρόκειται για



Η λίστα δεν αποτελεί ένα θεωρητικό έγγραφο αλλά είναι ο χάρτης μιας νέας τάξης πραγμάτων. Ουκρανοί με ευρωπαϊκά διαβατήρια, με έδρα το Μονακό, με δουλειές που εκτείνονται από την πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας μέχρι την πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν.

Δευτέρα βράδυ στο. Μια παγιδευμένη τσάντα εκρήγνυται στα σκαλιά πολυτελούς οικίας στα σύνορα με τη Γαλλία. Τρεις άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά. Πρόκειται για τον Ουκρανό επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεβ , τη 46χρονη σύντροφό τουκαι τον 13χρονο γιος της. Οι αρχές του Μονακό κάνουν λόγο για στοχευμένη ενέργεια που δεν σχετίζεται με τρομοκρατία αλλά με απόπειρα δολοφονίας. Ο υπουργός Επικρατείας του πριγκιπάτου, Κριστόφ Μιρμάν, είπε καθαρά πως «μπορούμε να υποθέσουμε ότι επρόκειτο» για απόπειρα δολοφονίας. εκρηκτικός μηχανισμός ήταν φτιαγμένος για να σκοτώσει όποιον θα βρισκόταν κοντά κατά την έκρηξη. Η τσάντα με την εκρηκτική ύλη είχε βίδες και αλλά μεταλλικά θραύσματα, που λειτούργησαν ως σφαίρες που εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση γύρω από το σημείο την είσοδο του σπιτιού. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εικόνα που θύμιζε «εμπόλεμη ζώνη». Η σύντροφος του Γερμολάεβ που ήταν μαζί του στο σπίτι υπέστη ακρωτηριασμό στα πόδια , ενώ ο ύποπτος, που καταγράφηκε σε κάμερες να αφήνει το σακίδιο και να φεύγει τρέχοντας, παραμένει, διαφεύγοντας στην Γαλλία, χωρίς όμως να υπάρχουν μέχρι στιγμης στοιχεία για την ταυτότητα του. Γαλλικές πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση συνδέεται με οργανωμένο έγκλημα και «πιθανώς με τα τηλεφωνικά κέντρα» που είχε στήσει ο γιος του Γερμολάεβ στην Ουκρανία. Πίσω από αυτά τα κέντρα θεωρείται πως κρύβεται ο ίδιος ο Βαντίμ Γερμολάεβ, αλλά δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επαρκή στοιχεία για απευθείας σύνδεση του.Ο Βαντίμ Γερμολάεβ δεν είναι κάποιος άγνωστοςπου απέκτησε οικονομική επιφάνεια όπως πολλοί άλλοι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Το Forbes τον κατατάσσει ως τον, μεγιστάνα του real estate και όχι μόνο. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανίατην ουκρανική υπηκοότητα και εγκαταστάθηκε στο Μονακό . Η αιτιολογία του, όπως ο ίδιος δήλωσε τότε στο Forbes, ήταν ξεκάθαρη: «Θέλω διεθνή προστασία. Το ουκρανικό δικαστικό σύστημα δεν είναι τέλειο, και το φορολογικό σύστημα δεν είναι αντικειμενικό». Αυτό που δεν είπε ήταν το τι ακριβώς επεδίωκε να «προστατεύσει» και από ποιον.Το Κίεβο του επέβαλετο 2023 για εμπόριο αλκοόλ στην κατεχόμενη Κριμαία. Του αποδίδεται συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην Κριμαία, μετά την παράνομη προσάρτηση της στην Ρωσία το 2014 και πληρωμή φόρων στο ρωσικό κράτος.Επίσης είναι ο ιδρυτής του ομίλου Alef, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει κυρώσεις για δραστηριότητα στην Κριμαία μετά το 1974 με την εκτέλεση κατασκευαστικών προγραμμάτων. Ο ίδιος έχει διαψεύσει αυτές τις πληροφορίες δηλώνοντας πως υπέστη τεράστια οικονομική ζημιά από την κατάσχεση των επιχείρησε του στα κατεχόμενα από τους Ρώσους ουκρανικά εδάφη. Έχει καταδικάσει την ρωσική εισβολή και ισχυρίζεται πως ενισχύει οικονομικά τον ουκρανικό στρατό.Η ιστορία του Βαντίμ Γερμολάεβ δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου μέσω του αμαρτωλού «επενδυτικού προγράμματος» που λειτουργούσε στην Μεγαλόνησο. Ο Γερμολάεβ είναιμε περιουσία $230 εκατομμυρίων και το, του έδωσε ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις χώρες της ΕΕ, τραπεζικούς λογαριασμούς, δυνατότητα δημιουργίας εταιρειών και όταν το Κίεβο τον κήρυξε ανεπιθύμητο, η Κύπρος με την οποία δεν έχει δεσμούς έγινε η «ασπίδα» του. Το πρακτορείο Associated Press κατέγραψε ακόμη ένα κυπριακό ίχνος του Γερμολάεβ. Στο Γραφείο Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου, υπάρχει εταιρεία με το όνομα Vespano Ltd, εγγεγραμμένη στη Λεμεσό από το 2019, με διευθυντή άτομο με το όνομα Vadym Ιermolaiev. Το Associated Press είχε υποβάλλει ερώτημα στο κυπριακό υπουργείο Εσωτερικών, για το καθεστώς υπηκοότητας του Γερμολάεβ, ωστόσο η Λευκωσία επικαλέστηκε εμπιστευτικότητα και δεν έδωσε στοιχεία.Παρουσία στην Κύπρο καταγράφει και η 21 ετών κόρη του Βαντίμ Γερμολάεβ (από τον πρώτο του γάμο),, η οποία φέρεται να μοιράζει την ζωή της μεταξύ Λεμεσού και Λονδίνου. Πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί φέρουν την 21χρονη να κατέχει μεγάλο μέρος περιουσιακών στοιχείων που της μεταβίβασε ο πατέρας της για να αποφύγει κυρώσεις και δεσμεύσεις.Και ο 35χρονος γιος του Γερμολάεβ, Αρτούρ, έχει αφήσει αποτύπωμα στη Κύπρο, με την σύλληψη του πριν λίγους μήνες στη Λάρνακα, για λόγους που θα αναφερθούν στη συνέχεια.Τον Αύγουστο του 2022, η εφημερίδα Ukrainska Pravda δημοσίευσε λίστα περισσότερων από 80 υπόπτων που βρίσκονται σε λίστα του Κρατικού Γραφείου Ερευνών της Ουκρανίας για το λεγόμενο «Τάγμα του Μονακό». Πρόκειται για ολιγάρχες που κατέφυγαν στο πριγκιπάτο μετά την ρωσική εισβολή. Στη λίστα περιλαμβάνεται και το όνομα του Βαντίμ Γερμολάεβ.Η λίστα δεν αποτελεί ένα θεωρητικό έγγραφο αλλά είναι ο χάρτης μιας νέας τάξης πραγμάτων. Ουκρανοί με ευρωπαϊκά διαβατήρια, με έδρα το Μονακό, με δουλειές που εκτείνονται από την πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας μέχρι την πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν.



Η σύλληψη του Αρτούρ Γερμολάεβ στη Λάρνακα Στις 4 Δεκεμβρίου του 2025, οι κυπριακές αρχές συνέλαβαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας τον Αρτούρ Γερμολάεβ, γιο του Βαντίμ Γερμολάεβ, πρώην πρόεδρο της Ουκρανικής Ομοσπονδίας Esports, την ώρα που επιχειρούσε να πετάξει για Ντουμπάι. Η σύλληψη έγινε στην βάση διεθνούς εντάλματος της Interpol με αίτημα την έκδοσή του στην Εσθονία, για τεραστίων διαστάσεων οικονομική απάτη.



Ο Αρτούρ είναι ο κρίκος που ενώνει Μονακό, Κύπρο και Βαλτική. Δεν είναι απλώς ένας «γιος ολιγάρχη», αλλά ο άνθρωπος που, σύμφωνα με το εσθονικό κατηγορητήριο, έστησε από το 2017 δίκτυο τηλεφωνικών κέντρων σε ουκρανικές πόλεις μαζί με τρεις συνεργούς. Θεωρείτο ένας από τους εγκεφάλους ενός τρομακτικού σε έκταση δικτύου ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής απάτης και η σύλληψή του στην Κύπρο προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των νομικών του συμβούλων, οι οποίοι εξέφρασαν σθεναρή ένσταση στην έκδοσή του, προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο και να μπλοκάρουν τη μεταφορά του στην Εσθονία.



«Αγόρασε» την φυλακή με 8,5 εκατομμύρια ευρώ Πριν από δύο μήνες, στις 30 Απριλίου 2026, το Επαρχιακό Δικαστήριο Harju της Εσθονίας έκρινε ένοχο τον Αρτούρ Γερμολάεβ, στο πλαίσιο συμφωνίας παραδοχής, για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες. Η ποινή ήταν 5 χρόνια φυλάκιση, αλλά στο κελί έμεινε μόνο 4 μήνες και 26 ημέρες, δηλαδή όσο διαρκούσε κράτηση του για να δικαστεί. Το υπόλοιπο της ποινής ανεστάλη, υπό τον όρο ότι δεν θα διαπράξει νέο αδίκημα σε περίοδο 5 ετών και αφέθηκε αμέσως ελεύθερος.



Το δικαστήριο διέταξε επίσης την απέλασή του από την Εσθονία και δεκαετή απαγόρευση εισόδου στην Εσθονία. Το στοιχείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συζήτηση ήταν η πληρωμή €8,5 εκατομμυρίων στα κρατικά ταμεία της Εσθονίας. Το ποσό είχε ήδη κατατεθεί σε λογαριασμό της Εισαγγελίας και προοριζόταν για αποζημίωση των θυμάτων (€5,4 εκατομμύρια), με το υπόλοιπο (€3 εκατομμύρια) να καταλήγει στον κρατικό προϋπολογισμό. Η εσθονική Εισαγγελία υπερασπίστηκε τη συμφωνία, λέγοντας ότι έτσι τα θύματα θα έπαιρναν πίσω τα χρήματά τους, ενώ μια δίκη που θα διαρκούσε χρόνια και ίσως οδηγούσε σε βαρύτερη ποινή, ενδεχομένως να στερούσε από τους εξαπατηθέντες την αποζημίωση.



Ένας άνθρωπος που κρίθηκε ένοχος για ηγετικό ρόλο σε διεθνές δίκτυο απάτης εκατομμυρίων, βγήκε πρακτικά από τη φυλακή αφού πλήρωσε €8,5 εκατομμύρια. Η Εσθονία παρουσίασε την διευθέτηση ως νίκη για τα θύματα, αλλά όπως έγραφαν οι εσθονικές εφημερίδες, η κοινή λογική δυσκολεύεται να μη δει και την άλλη πλευρά. Όταν η απάτη αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια, ένα ποσό €8,5 εκατομμυρίων γίνεται εισιτήριο εξόδου από την φυλακή, παρά το ότι εκκρεμούν και χιλιάδες άλλες υποθέσεις σε άλλες χώρες, με τα θύματα να μην έχουν αποζημιωθεί ούτε με ένα ευρώ.



Η βιομηχανία της τηλεφωνικής απάτης Ο Αρτούρ Γερμολάεβ είχε στήσει μια μηχανή απάτης με έδρα την Ουκρανία. Το δίκτυο λειτουργούσε υπό την εμπορική επωνυμία «Cosmo» με γραφεία στο Κίεβο και Ντνίπρο. Η μέθοδος ήταν απλή και προσοδοφόρα. Οι υπάλληλοι αυτών των κέντρων (call centers) τηλεφωνούσαν σε πολίτες ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, παρουσιάζοντας ψεύτικες ταυτότητες και παριστάνοντας τους έγκριτους συμβούλους επενδύσεων ή τους ειδικούς στα κρυπτονομίσματα. Κατάφερναν να πείθουν τα θύματα να επενδύσουν τις αποταμιεύσεις τους σε πλατφόρμες που έδειχναν εικονικά κέρδη.



Θύματα ήταν πολίτες σε Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία, Λιθουανία, Καζακστάν, Τουρκία κλπ. Στην οθόνη των κινητών τηλεφώνων των θυμάτων εμφανίζονταν καθημερινώς ψεύτικα κέρδη. Μετά οι άνθρωποι του Γερμολάεβ, ζητούσαν «επιπλέον κεφάλαιο για να κλειδώσει το κέρδος»… και στο τέλος, ο λογαριασμός άδειαζε και ουδείς απαντούσε στα ερωτήματα των εξεπατηθέντων. Τα τεράστια αυτά ποσά, αντί να επενδύονται, διοχετεύονταν μέσω offshore εταιρειών σε λογαριασμούς ελεγχόμενους από την ομάδα Γερμολάεβ, χρηματοδοτώντας την πολυτελή ζωή τους.



Από το 2019 έως το 2022, τα κέρδη από την απάτη ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 5,4 εκατομμύρια αφορούσαν κατοίκους της Εσθονίας.



Τα κτήρια στα οποία ήταν οι έδρες του εγκληματικού δικτύου με τα ονόματα «Enigma», «Prism», «Bosphorus» και «Cascade Plaza», αναγνωρίστηκαν ως μέρος του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του ομίλου Alef, που ανήκει στον πατέρα του Αρτούρ Γερμολάεβ, Βαντίμ Γερμολαεβ ο οποίος ήταν και ο στόχος της βομβιστικής επίθεσης. Σύμπτωση; Ίσως.



Η τράπεζα «πλυντήριο» στην Εσθονία Η οικογένεια Γερμολάεβ έχει και τραπεζικό παρελθόν στη Βαλτική. Ο «Κύπριος» Βαντίμ Γερμολάεβ ήταν πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της τράπεζας Versobank AS από τον Φεβρουάριο του 2017. Ο γιος του, Αρτούρ, έγινε μέλος του ίδιου συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2018.



Η Versobank ήταν μικρή εσθονική τράπεζα με κυρίως Ουκρανούς επενδυτές από το 2012. Η Versobank έχασε την άδειά της το 2018, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακολουθώντας εισήγηση της εσθονικής εποπτικής αρχής, διαπίστωσε σοβαρές και μακροχρόνιες παραβάσεις στη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό το ιστορικό δείχνει ότι οι δραστηριότητες της οικογένειας βρίσκονταν εδώ και χρόνια στο μικροσκόπιο των διεθνών διωκτικών αρχών και έτσι γίνονται πιο πιεστικά τα ερωτήματα για το πως παραχωρήθηκε κυπριακή υπηκοότητα σε έναν τέτοιο επιχειρηματία και γιατί δεν του αφαιρέθηκε στην συνέχεια;



Το νήμα από τη Λάρνακα που οδηγεί στο Μονακό Υπάρχει μια πτυχή που ίσως διαφεύγει της προσοχής πολλών, αλλά συνδέει άμεσα τη σύλληψη του γιου του Γερμολάεβ και τη συμφωνία με τις εσθονικές αρχές, με την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα του στο Μονακό. Στον κόσμο των διεθνών απατών και των ολιγαρχών, όταν χάνονται ή μετακινούνται εκατομμύρια, και όταν κάποιος αναγκάζεται να κάνει συμφωνία με τις αρχές, οι απαντήσεις από τους συνεργάτες ή τους ανταγωνιστές δίνονται συχνά με βόμβες.



Οι γαλλικές και μονεγασκικές αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τη δικαστική κατάληξη της υπόθεσης του Αρτούρ στην Εσθονία. Το γεγονός ότι ο γιος του ολιγάρχη αναγκάστηκε να πληρώσει 8,5 εκατομμύρια ευρώ και να παραδεχθεί την ενοχή του για να κλείσει την υπόθεσή του, ενδέχεται να θεωρήθηκε προδοσία ή να δημιούργησε οικονομικές τρύπες σε άλλους μεγαλοπαράγοντες του διεθνούς συνδικάτου του εγκλήματος.



Επιπλέον, πρόσφατα στοιχεία από το επιχειρηματικό μητρώο δείχνουν ότι ο Βαντίμ Γερμολάεβ, βλέποντας τον κλοιό των κυρώσεων να σφίγγει, άρχισε να μεταβιβάζει μεγάλο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων στην 21χρονη κόρη του, Σοφία, η οποία διαμένει μεταξύ Λονδίνου και Κύπρου. Αυτή η ξαφνική μετακίνηση κεφαλαίων και περιουσιών, σε συνδυασμό με τη δικαστική πίεση, ίσως να ήταν η θρυαλλίδα που πυροδότησε την βόμβα στο Μονακό.



Γύρω - γύρω η απάτη και στη μέση η Κύπρος Η Κύπρος δεν είναι παρατηρητής σε αυτή την ιστορία με την βόμβα στο Μονακό, αλλά μέρος της ιστορίας. Πρώτον, έδωσε διαβατήριο σε έναν άνθρωπο που η χώρα καταγωγής του αργότερα επέβαλλε κυρώσεις. Δεύτερον, συνέλαβε τον γιο του τον Δεκέμβριο του 2025 και τον παρέδωσε στην Εσθονία που τον καταζητούσε με διεθνές ένταλμα. Τρίτον, βλέπει το όνομά της να εμπλέκεται (πάλι) σε μια υπόθεση που ξεκινά από call centers στο Κίεβο και το Ντνίπρο,να περνάει από «πλυντήριο» τράπεζα στο Ταλίν της Εσθονίας και να καταλήγει σε μα βόμβα στο Μονακό.



Τα ερωτήματα που αφορούν την Κύπρο είναι συγκεκριμένα. Με ποια διαδικασία ελέγχου δόθηκε η κυπριακή υπηκοότητα στον Βαντίμ Γερμολάεβ; Υπήρξε έλεγχος για τη σχέση της οικογένειας με τη Versobank, που έκλεισε για ξέπλυμα; Υπήρξε επαναξιολόγηση αξιολόγηση κινδύνου όταν ο γιος του ήταν ήδη στο ραντάρ ευρωπαϊκών αρχών για απάτες;



Ο Βαντίμ Γερμολάεβ κυκλοφορεί σήμερα ως Κύπριος. Ο γιος του πλήρωσε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να μην μείνει στη φυλακή και η Κύπρος καλείται να εξηγήσει γιατί και οι δύο πέρασαν από τη Κύπρο, ο ένας με διαβατήριο και ο άλλος με χειροπέδες.



Η Κύπρος εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο, όχι για το φυσικό της κάλλος, τον ήλιο και την θάλασσα, αλλά ως ο συνδετικός κρίκος ανθρώπων που ηγούνται σκοτεινών δραστηριοτήτων και οι υπηκοότητες που πουλήθηκαν έναντι εκατομμυρίων τα προηγούμενα χρόνια συνεχίζουν να απασχολούν την διεθνή ειδησεογραφία. Η έρευνα για την απόπειρα στο Μονακό συνεχίζεται, αλλά το κυπριακό αποτύπωμα έχει ήδη μείνει ανεξίτηλο.