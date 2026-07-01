Θοδωρής Αθερίδης: Έως τα εννέα έτη της κόρης μου ήμουν αλκοολικός, μέσα σε μια θολούρα έφτασε το παιδί μου σε εκείνη την ηλικία
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Θοδωρής Αθερίδης Αλκοόλ

Θοδωρής Αθερίδης: Έως τα εννέα έτη της κόρης μου ήμουν αλκοολικός, μέσα σε μια θολούρα έφτασε το παιδί μου σε εκείνη την ηλικία

Ο ηθοποιός έκανε αυτή την εξομολόγηση, υποστηρίζοντας ότι είναι καλύτερος παππούς απ' ότι πατέρας

Θοδωρής Αθερίδης: Έως τα εννέα έτη της κόρης μου ήμουν αλκοολικός, μέσα σε μια θολούρα έφτασε το παιδί μου σε εκείνη την ηλικία
Μία εξομολόγηση για την περίοδο που υπήρξε αλκοολικός έκανε ο Θοδωρής Αθερίδης. Αναφερόμενος στην ιδιότητα του παππού, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως είναι πιο ικανός σε αυτόν τον ρολό παρά σε εκείνον του πατέρα του.

Ο λόγος είναι πως μέχρι η κόρη του να φτάσει στην ηλικία των εννέα ετών, εκείνος έδινε μάχη με τον εθισμό του στο αλκοόλ, με αποτέλεσμα μέρος της παιδικής της ηλικίας να συνοδεύτηκαν από μια θολούρα.

Ο Θοδωρής Αθερίδης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν είναι καλύτερος παππούς απ' ότι πατέρας. Τότε ήταν που αναφέρθηκε στην εποχή που υπήρξε αλκοολικός. «Ναι. Ούτε για αστείο δεν συγκρίνεται. Έως τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός. Μέσα σε μια θολούρα, έφτασε το παιδί μου 9 χρονών. Τώρα δεν έχω θολούρα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός θυμήθηκε την περίοδο της απεξάρτησης στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, λέγοντας: «Διήρκησε έξι μήνες. Θα διαρκούσε για χρόνια αν είχα παραστάσεις την ώρα που γίνονταν οι συνεδρίες. Την εποχή που πήγα, ήταν η μόνη χρονιά που δεν έκανα θέατρο, κι αυτό με βόλεψε πολύ. Με το που άρχισε το θέατρο, σταμάτησα, αλλά είχα πάρει τη δύναμη που χρειαζόμουν για να κρατηθώ».

Όσον αφορά στον λόγο που τον ώθησε να αναζητήσει βοήθεια, ώστε να απομακρυνθεί από το αλκοόλ, ο Θοδωρής Αθερίδης, σημείωσε: «Φοβήθηκα πολύ για την υγεία μου».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

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