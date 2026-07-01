Ο οδηγός της BMW ήθελε να ξηλώσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου μετά το τροχαίο στη Ρόδο που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη

Ο 44χρονος θα καθίσει στο εδώλιο την 3η Ιουλίου 2026 και παραπέμπεται για α πόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού στοιχείου και α πόπειρα παραβίασης φύλαξης της αρχής





Ο 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος πλέον κρατείται προσωρινά στις φυλακές Κορυδαλλού για παραβίαση των περιοριστικών του όρων, παραπέμπεται για:





- Απόπειρα παραβίασης φύλαξης της αρχής (δι’ έμμεσης αυτουργίας).



Το κατηγορητήριο: Οι πιέσεις για τον ηλεκτρονικό καταγραφέα Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της « κατηγορούμενος φέρεται να προσπάθησε να εξαφανίσει τον «εγκέφαλο» του οχήματος, δηλαδή τον ηλεκτρονικό καταγραφέα συμβάντων (event data recorder), από τον χώρο της μηχανής.



Στόχος του, σύμφωνα με την κατηγορία, ήταν να καταστρέψει το κρίσιμο στοιχείο, το οποίο καταγράφει την οδηγική συμπεριφορά και την ακριβή ταχύτητα του αυτοκινήτου τα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση κατά την οποία σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη.



Ο υπάλληλος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τον 44χρονο ο οποίος φέρεται να επιχείρησε αργότερα να προσεγγίσει και δεύτερο εργαζόμενο μέσω τρίτου προσώπου. Ούτε όμως σε αυτή την περίπτωση ολοκληρώθηκε η αφαίρεση του «εγκεφάλου» του οχήματος καθώς ο εργαζόμενος ενημέρωσε τους ανωτέρους του και την Τροχαία Ρόδου.



«Φοβήθηκα ανάφλεξη» Από την πλευρά του, ο 44χρονος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή μέσω των συνηγόρων του, κ. Δήμου Μουτάφη και κ. Στυλιανού Κιουρτζή.



Κλείσιμο υποστηρίζει ότι δεν είχε σκοπό να καταστρέψει τον «εγκέφαλο», αλλά να τον προστατεύσει. Ισχυρίζεται ότι αμέσως μετά την απελευθέρωσή του, έλαβε ειδοποιήσεις στο κινητό του από την ηλεκτρονική εφαρμογή της BMW που προειδοποιούσαν για εκτεταμένες βλάβες και κίνδυνο ανάφλεξης του οχήματος. Φοβούμενος ότι το αυτοκίνητο θα έπιανε φωτιά καταστρέφοντας τα δεδομένα, ζήτησε απλώς να μετακινηθεί ο καταγραφέας σε ασφαλές σημείο εντός του ίδιου χώρου.



Παράλληλα, η υπεράσπιση τονίζει ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε κοινοποιηθεί εγγράφως καμία επίσημη κατάσχεση του οχήματος από τις αρχές, η οποία εκδόθηκε μεταγενέστερα (26 Μαΐου), επομένως δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παραβίασης φύλαξης αρχής.



Οι κινήσεις της πολιτικής αγωγής και η προφυλάκιση Καταλυτική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η παρέμβαση των συνηγόρων της οικογένειας των θυμάτων, κ. Δημήτρη Βερβέρη και κ. Τηλέμαχου Καμπούρη. Στις 22 Μαΐου κατέθεσαν κατεπείγουσα αίτηση στην Τροχαία, ζητώντας την άμεση εξέταση των υπαλλήλων που φέρονται να δέχθηκαν τα σχετικά αιτήματα.



Οι συνήγοροι επεσήμαναν ότι η συμπεριφορά αυτή παραβίαζε ευθέως τον περιοριστικό όρο που είχε επιβληθεί στον 44χρονο για μη ενασχόληση με μηχανοκίνητα μέσα. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις



Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου ανοίγει στις 3 Ιουλίου 2026 ένα από τα πιο φορτισμένα κεφάλαια της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχαίου που συγκλόνισε το νησί. Η συγκεκριμένη δίκη, που προσδιορίστηκε με ασυνήθιστη ταχύτητα και κατέχει τον αριθμό 1 στο πινάκιο του τμήματος διακοπών, δεν αφορά το ίδιο το δυστύχημα (το οποίο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο έρευνας), αλλά τις ενέργειες του 44χρονου κατηγορούμενου αμέσως μετά την αρχική του αποφυλάκιση.Ο 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος πλέον κρατείται προσωρινά στις φυλακές Κορυδαλλού για παραβίαση των περιοριστικών του όρων, παραπέμπεται για:- Απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού στοιχείου (δι’ έμμεσης αυτουργίας, κατ’ εξακολούθηση)- Απόπειρα παραβίασης φύλαξης της αρχής (δι’ έμμεσης αυτουργίας).Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της « Δημοκρατικής », το επίμαχο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της 20ης Μαΐου 2026, μόλις λίγη ώρα αφότου ο 44χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή. Γνωρίζοντας ότι η μοιραία BMW φυλασσόταν σε εταιρεία οδικής βοήθειας κατ' εντολή της Τροχαίας προκειμένου να εξεταστεί από πραγματογνώμονα, οδηλαδή τον ηλεκτρονικό καταγραφέα συμβάντων (event data recorder), από τον χώρο της μηχανής.Όπως του καταλογίζεται, επικοινώνησε επανειλημμένα μέσω κλήσεων και μηνυμάτων με υπάλληλο της εταιρείας φύλαξης, στέλνοντάς του αναλυτικές οδηγίες και φωτογραφίες για το πώς να αφαιρέσει τον «εγκέφαλο» του αυτοκινήτου.και την ακριβή ταχύτητα του αυτοκινήτου τα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση κατά την οποία σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη.Ο υπάλληλος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τον 44χρονο ο οποίος φέρεται να επιχείρησε αργότερα να προσεγγίσει και δεύτερο εργαζόμενο μέσω τρίτου προσώπου. Ούτε όμως σε αυτή την περίπτωση ολοκληρώθηκε η αφαίρεση του «εγκεφάλου» του οχήματος καθώς ο εργαζόμενος ενημέρωσε τους ανωτέρους του και την Τροχαία Ρόδου.Από την πλευρά του, ο 44χρονος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή μέσω των συνηγόρων του, κ. Δήμου Μουτάφη και κ. Στυλιανού Κιουρτζή.Ο κατηγορούμενος. Ισχυρίζεται ότι αμέσως μετά την απελευθέρωσή του, έλαβε ειδοποιήσεις στο κινητό του από την ηλεκτρονική εφαρμογή της BMW που προειδοποιούσαν για εκτεταμένες βλάβες καιτου οχήματος. Φοβούμενος ότι το αυτοκίνητο θα έπιανε φωτιά καταστρέφοντας τα δεδομένα, ζήτησε απλώς να μετακινηθεί ο καταγραφέας σε ασφαλές σημείο εντός του ίδιου χώρου.Παράλληλα, η υπεράσπιση τονίζει ότι εκείνη τη στιγμήαπό τις αρχές, η οποία εκδόθηκε μεταγενέστερα (26 Μαΐου), επομένως δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παραβίασης φύλαξης αρχής.Καταλυτική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η παρέμβαση των συνηγόρων της οικογένειας των θυμάτων, κ. Δημήτρη Βερβέρη και κ. Τηλέμαχου Καμπούρη. Στις 22 Μαΐου κατέθεσαν κατεπείγουσα αίτηση στην Τροχαία, ζητώντας την άμεση εξέταση των υπαλλήλων που φέρονται να δέχθηκαν τα σχετικά αιτήματα.Οι συνήγοροι επεσήμαναν ότι η συμπεριφορά αυτή παραβίαζε ευθέως τον περιοριστικό όρο που είχε επιβληθεί στον 44χρονο για μη ενασχόληση με μηχανοκίνητα μέσα. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις δικαστικές έρευνες, οδήγησε τελικά στη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση του 44χρονου στις φυλακές Κορυδαλλού για παραβίαση των περιοριστικών όρων, με αποτέλεσμα να οδηγείται στη δίκη της 3ης Ιουλίου ήδη στερούμενος την ελευθερία του.

Το ιστορικό της υπόθεσης Η αφετηρία όλων βρίσκεται στο τροχαίο της 17ης Μαΐου 2026. Ο 44χρονος ημεδαπός, οδηγώντας πολυτελές αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του σε επαρχιακή οδό του νησιού, στον άξονα προς τη Λίνδο, συγκρούστηκε με έτερο όχημα. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν 2 γυναίκες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους από τον θανάσιμο τραυματισμό που υπέστησαν. Για το συμβάν αυτό σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, με τον φάκελο να βρίσκεται σε στάδιο κύριας ανάκρισης.



Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή τις πράξεις που του αποδίδονται για το ίδιο το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι δεν παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ότι δεν ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και ότι το ατύχημα προκλήθηκε αιφνίδια από την κίνηση του έτερου οχήματος, στην οποία δεν μπόρεσε να αντιδράσει εγκαίρως. Ακριβώς επειδή το όχημα κρίθηκε ως αντικείμενο του εγκλήματος, παρέμεινε σε χώρο φύλαξης εν αναμονή της πραγματογνωμοσύνης που έχει παραγγελθεί για τη διακρίβωση των αιτίων του τροχαίου.



Στον πυρήνα της διαμάχης βρίσκεται ο ηλεκτρονικός καταγραφέας του αυτοκινήτου, ο μάρτυρας που δεν μιλά αλλά κρατά τα δεδομένα της οδήγησης τις στιγμές πριν από τη σύγκρουση. Η δίκη της 3ης Ιουλίου 2026 θα κρίνει αν η προσπάθεια προσέγγισης του οχήματος, όπως αυτή περιγράφεται από την κατηγορία, αποτελεί απόπειρα αλλοίωσης κρίσιμου αποδεικτικού στοιχείου ή, όπως αντιτείνει η υπεράσπιση, κίνηση πρόληψης ενός κινδύνου ανάφλεξης.